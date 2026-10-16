Wildcard-Pleite: So sehr freute Nikola der Promi-BB-Einzug

Für Nikola Grey (30) ging am 5. Oktober 2026 ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Der Realitystar zog bei Promi Big Brother ein und stellte sich vor laufenden Kameras einer Herausforderung, die ihn an dem SAT.1-Format schon immer besonders gereizt hatte. Dabei war es bereits sein zweiter Anlauf, sich einen Platz im Container zu sichern. Schon 2023 hatte Nikola sein Glück bei der Wildcard-Challenge versucht – damals allerdings ohne Erfolg. Bei einer Pressekonferenz, an der auch Promiflash teilnahm, sprach Nikola nun über seine große Vorfreude auf die Chance, doch noch Teil des Formats zu werden. Trotz der damaligen Niederlage hatte er sein Ziel nicht aus den Augen verloren und darauf vertraut, dass sich die Tür zu "Promi Big Brother" irgendwann öffnen würde. Drei Jahre später wurde sein Traum schließlich wahr – und das sogar gemeinsam mit seiner Ehefrau Kim Virginia Grey (31).

Wie groß seine Begeisterung für die Sendung ist, machte Nikola bei der Pressekonferenz deutlich: "Ich habe 'Promi Big Brother' schon immer verfolgt. Die Herausforderung und das Abenteuer haben mich einfach begeistert. Ich dachte mir: Wow, da muss ich unbedingt hin! Ich hatte richtig Lust darauf, mich dieser Herausforderung zu stellen." Warum es beim ersten Versuch nicht geklappt hatte, erklärte der Temptation Island-Star ebenfalls: "Deshalb habe ich 2023, glaube ich, auch bei der Wildcard-Challenge mitgemacht. Damals war ich allerdings gerade in einem oder sogar zwei anderen Formaten zu sehen, deshalb hat es nicht geklappt." Davon ließ sich Nikola jedoch nicht entmutigen. Stattdessen setzte er darauf, mit der Zeit bekannter zu werden und eine weitere Chance zu bekommen. "Über die Jahre bin ich dann bekannter geworden. Ich dachte mir einfach: Dranbleiben und ein paar Jahre abwarten, irgendwann klappt es schon", erzählte er gegenüber Promiflash.

Gemeinsam mit Kim ergänzte Nikola den Cast der aktuellen Staffel und zog am 5. Oktober in den Garten des Großen Bruders ein. Für das Ehepaar war es zugleich die gemeinsame Rückkehr ins Reality-TV: Zuletzt hatten die beiden 2025 zusammen bei Promis unter Palmen vor der Kamera gestanden. Von dem doppelten Einzug ahnten die übrigen Kandidaten zunächst nichts. Sie waren vorab in einem Promi-Hotel abgeschottet worden und wussten nicht, welche weiteren Bewohner noch dazukommen würden. Auch die kurz zuvor angekündigten Überraschungsgäste Anouschka Renzi (62) und Tessa Bergmeier (37) waren den bereits eingezogenen Promis bis dahin nicht bekannt. Damit hielt die Staffel gleich zu Beginn mehrere unerwartete Neuzugänge für die Kandidaten bereit. Lange hielt der gemeinsame TV-Auftritt allerdings nicht an: Sowohl Kim als auch Nikola mussten die Show bereits wieder verlassen. Kim schied an Tag neun aus, Nikola folgte einen Tag später.

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

Anzeige Anzeige

Joyn Nikola und Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother"