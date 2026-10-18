Abnehmreise: Jason Kelce nennt sich "krankhaft fettleibig"

Jason Kelce (38) hat seit seinem Karriereende in der NFL im März 2024 deutlich an Gewicht verloren. Als der ehemalige Spieler der Philadelphia Eagles am Sonntag für NFL Network die Partie seines früheren Teams gegen die Jacksonville Jaguars kommentierte, blickte er dennoch scherzhaft auf seine einstige Statur als rund 140 Kilogramm schwerer Profi zurück. Anlass für den Austausch war eine kleine Notsituation auf dem Rasen: Jaguars-Profi DaVon Hamilton musste bereits im ersten Viertel kurzfristig als Longsnapper einspringen, weil sich der etatmäßige Spezialist Ross Matiscik an der Schulter verletzt hatte. Jason zeigte sich sichtlich beeindruckt von der spontanen Vertretung und zollte dem Einspringer vor laufender Kamera großen Respekt.

Der Kommentator wusste nur zu gut, wovon er sprach – schließlich hatte er diese Position einst selbst besetzt. Mit seiner späteren Gewichtszunahme sei diese Aufgabe allerdings immer schwieriger geworden: "Als ich dick wurde, als ich zunahm – ich war in der Highschool Longsnapper –, wurde es bei ungefähr 300 Pfund wirklich schwierig, zwischen meinen Beinen hindurchzuschauen", erzählte er bei NFL Network. Umso mehr würdigte der ehemalige Eagles-Profi DaVons spontanen Einsatz: "Das ist eine großartige Leistung, in einer Notsituation einzuspringen und deinem Team zu helfen. Gut gemacht, DaVon Hamilton. Ich liebe es." Kurt wollte Jasons harte Einschätzung seiner früheren Figur jedoch nicht hinnehmen. "Du warst nie dick. Du bist einfach nur stämmig", widersprach er seinem Kollegen. Jason verwies daraufhin auf das Verhältnis von Körpergröße und Gewicht: "Wenn man sich den BMI ansieht, bin ich, glaube ich, technisch gesehen fettleibig. Krankhaft."

Im Mai 2025 brachte er nach eigenen Angaben noch etwa 120 Kilogramm auf die Waage. Damals erklärte der frühere Footballstar, dass er langfristig nicht unter 110 Kilogramm kommen wolle – sein Wohlfühlbereich liege zwischen 110 und 120 Kilogramm. Vor allem sein Rücken und seine Knie hätten sich seitdem deutlich besser angefühlt. Ein weiterer Gewichtsverlust solle ihm zudem dabei helfen, beweglicher mit seinen Kindern spielen zu können. Privat ist Jason mit Kylie Kelce (34) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden vier Töchter: Wyatt, Elliotte, Bennett und Finnley Anne.

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Getty Images Jason Kelce im Mai 2025 in New York

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Getty Images Jason und Kylie Kelce, Februar 2025

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce bei der New Heights Party im Thriller Country Club in San Francisco, 04. Februar 2026