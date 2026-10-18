Bill & Tom Kaulitz plaudern über Realitystar mit Fußfetisch

In der aktuellen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" plaudert Bill Kaulitz (37) gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) über eine kuriose Datinggeschichte. Eine anonyme Hörerin berichtet von einem ungewöhnlichen Erlebnis mit einem Mann, den sie über die Datingapp Hinge kennengelernt hatte. Zunächst schien alles vielversprechend, doch dann erwähnte sie beiläufig, dass sie sich vor ihrem Urlaub noch eine Pediküre gönnen wolle. Daraufhin bat ihr Date sie prompt um ein Foto ihrer Füße. Die Frau schickte ihm eines – und plötzlich rissen seine Anfragen nicht mehr ab. Besonders interessant für Bill: Die Hörerin schrieb, dass er den Mann kenne und sich in der Vergangenheit sogar positiv über ihn geäußert habe. Da wurde der Sänger hellhörig. "Ich hab 'ne Vermutung, wer es ist", verriet er im Podcast.

Laut der Hörerin blieb es nicht bei dem einen Foto. Ihr Date habe sich immer wieder neue Aufnahmen gewünscht – etwa vom Strand oder mit High Heels an den Füßen. Selbst am nächsten Morgen soll seine erste Frage gewesen sein, welche Schuhe sie gerade trage. Grundsätzlich habe sie kein Problem mit einem Fußfetisch, erklärte die Frau. Mit der Zeit sei ihr jedoch aufgefallen, dass ihre Füße deutlich mehr Aufmerksamkeit bekamen als sie selbst. Bei Bill klingelte es sofort: Der Sänger glaubt, den geheimnisvollen Verehrer zu kennen. Tom verriet immerhin, dass es sich bei dem Mann, den sein Bruder im Verdacht hat, um einen Realitystar handeln soll. Den Namen behielten die Zwillinge allerdings für sich.

Im Gespräch erinnerte sich der Tokio Hotel-Frontmann außerdem daran, dass ihn möglicherweise derselbe Mann bereits wegen seiner Hände und Füße kontaktiert habe. Besonders Fotos aus einer früheren Werbekampagne sollen das Interesse des Verehrers geweckt haben. Sollte Bills Vermutung stimmen, findet er das Verhalten eher harmlos. Ganz fremd ist dem Musiker diese Vorliebe nicht. Er selbst finde schöne Hände durchaus attraktiv, gab Bill zu. Der Hörerin riet er deshalb, die Aufmerksamkeit durchaus als Kompliment zu betrachten. Ein Kompliment bekam Bill jüngst übrigens auch für seine Haare. Christian Lell (42) gestand in Promi Big Brother, dass er auch auf Männer steht, und nannte wenig später Bill als einen Mann, den er besonders attraktiv finde.

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz bei der Premiere der 3. Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Delphi Filmpalast, Berlin

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, August 2026

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023