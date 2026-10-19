Emilie Kiser litt sieben Jahre lang unter einer Essstörung

Emilie Kiser (27) hat sich mit einem sehr persönlichen Thema an ihre Community gewandt. In einem TikTok-Video sprach die schwangere Influencerin vor wenigen Tagen erstmals ausführlicher über ihre Essstörung. "Ich hatte etwa sieben Jahre lang immer wieder eine Essstörung", erklärte sie in dem Clip. Als einen wichtigen Auslöser nennt die Social-Media-Bekanntheit ihre Zeit als Tänzerin. Diese habe bei ihr problematische Essgewohnheiten begünstigt und dazu geführt, dass sie ihren Körper verzerrt wahrnahm und mit starken Unsicherheiten zu kämpfen hatte. Gleichzeitig betonte Emilie, dass sie mit dieser Lebensphase auch viele positive Erinnerungen verbinde. Eine wichtige Stütze auf ihrem Weg zur Besserung war ihr Ehemann Brady Kiser. Nach ihrer Hochzeit habe er ihr dabei geholfen, einen Umgang mit der Erkrankung zu finden und Schritt für Schritt ein gesünderes Verhältnis zum Essen aufzubauen.

In ihrem Video berichtete die 27-Jährige auch, dass Menschen aus ihrem privaten Umfeld zunehmend bemerkten, wie sehr sie unter der Essstörung litt. "Ich habe mich wirklich davon erholt, nachdem Brady und ich geheiratet hatten, weil er mir sehr dabei helfen konnte. Zu dieser Zeit bemerkten auch viele Menschen in meinem Privatleben, dass ich sehr zu kämpfen hatte", erzählte sie. Heute erkennt Emilie ihre Fortschritte vor allem daran, dass frühere Auslöser keine Macht mehr über sie haben. Kalorien zähle sie nicht mehr, und auch ihr Aussehen beschäftige sie längst nicht mehr so intensiv wie früher. Als Beispiel nannte sie ein Erdnussbutter-Marmeladen-Sandwich, das sie sich früher strikt verboten hätte. "Ich bin so stolz auf mich, weil ich darüber nicht einmal mehr nachdenke. Ich esse, was ich möchte", erklärte sie. Gleichzeitig betonte Emilie, weder Ernährungsberaterin noch Expertin für Essstörungen zu sein. Mit ihrer Offenheit wolle sie anderen Betroffenen dennoch Mut machen. Sie hoffe, dass auch sie Menschen an ihrer Seite finden, denen sie vertrauen und die sie auf ihrem Weg unterstützen können.

Emilie ist mit Brady verheiratet und erwartet derzeit ihr drittes Kind. Gemeinsam hat das Paar den 16 Monate alten Sohn Teddy. Ihr älterer Sohn Trigg starb im Alter von drei Jahren bei einem Badeunfall. Auch mit Blick auf ihre aktuelle Schwangerschaft sprach die werdende Dreifachmama über ihre Entwicklung und die Fortschritte, die sie im Umgang mit ihrer Essstörung gemacht hat. "Ich bin 27 Jahre alt, ich bin mit meinem dritten Baby schwanger. Ich habe beim Essen und bei meiner Einstellung zum Essen so große Fortschritte gemacht, und ich denke nicht einmal mehr darüber nach", erklärte sie auf TikTok. Auf der Plattform nimmt Emilie ihre Community regelmäßig in ihren Alltag und ihr Familienleben mit. Mit ihren persönlichen Einblicken erreicht die Social-Media-Bekanntheit ein Millionenpublikum.

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, September 2024

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Mann Brady, März 2026

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Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, September 2026

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