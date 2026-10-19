Garten: Welcher Star soll "Promi Big Brother" gewinnen?

Heute Abend fällt die Entscheidung: Am 19. Oktober 2026 steigt das große Finale von Promi Big Brother und fünf Kandidaten haben noch die Chance auf den Sieg. Axel Schulz (57), Maurice Dziwak (28), Nadja Benaissa (44), Francesca Morgese und Georgina Stumpf kämpfen in der finalen Entscheidung um den Titel. Kurz vor dem Showdown wollte Promiflash von seinen Lesern wissen, welchem der verbliebenen Stars sie den Triumph am meisten gönnen. Das Ergebnis der Umfrage fällt eindeutig aus: Maurice geht als klarer Favorit ins Rennen. Von insgesamt 209 Teilnehmern geben ihm 91 ihre Stimme. Damit kommt der Realitystar auf starke 43,5 Prozent und führt das Voting deutlich an. Beinahe die Hälfte aller abgegebenen Stimmen entfällt somit auf ihn. Ob sich dieses klare Stimmungsbild auch im offiziellen Zuschauervoting widerspiegelt, entscheidet sich allerdings erst im großen Finale der Sat.1-Show.

Auf dem zweiten Platz landet Nadja. Die Sängerin kommt auf 60 Stimmen und damit auf 28,7 Prozent – sie ist Maurices stärkste Verfolgerin im Promiflash-Voting. Zwischen den beiden liegen allerdings 31 Stimmen beziehungsweise 14,8 Prozentpunkte, der Vorsprung des Spitzenreiters ist also alles andere als knapp. Auf dem dritten Rang landet Axel und damit im soliden Mittelfeld der Abstimmung. 39 Teilnehmer wünschen sich den Sieg für den ehemaligen Boxer, was einem Anteil von 18,7 Prozent entspricht. Für einen Platz auf dem Treppchen reicht es – zur Goldmedaille im Leservoting allerdings nicht.

Deutlich weniger Zuspruch erhielten Georgina und Francesca. Georgina erreicht mit 13 Stimmen und 6,2 Prozent den vierten Platz im Ranking. Das Schlusslicht bildet Francesca: Lediglich sechs Leser votierten für sie, was einem Anteil von 2,9 Prozent entspricht. Ihr gönnen die Promiflash-Leser den Sieg bei "Promi Big Brother" demnach am wenigsten. Zusammen kommen die beiden Finalistinnen gerade einmal auf 19 Stimmen. Ob sich das Ergebnis der Umfrage am Ende auch im offiziellen Zuschauervoting widerspiegelt, entscheidet sich am Finalabend. Denn bekanntlich hat der Container schon so manche Überraschung hervorgebracht – und abgerechnet wird erst, wenn die Tür sich ein letztes Mal öffnet.

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother" 2026

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