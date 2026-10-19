So lange sind Mou Naksh und Freundin Eileen schon zusammen

Mou Naksh und seine Freundin Eileen haben sich bei Fame Fighting erstmals gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit gezeigt. Im Promiflash-Interview verrieten die beiden dann auch, wie lange sie schon ein Paar sind. "Seit Juli ungefähr. Kennengelernt haben wir uns letztes Jahr im Dezember", erklärte Eileen. Anfangs hatten die beiden sogar erwogen, ihre Liebe vollständig aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Da sowohl Mou als auch Eileen bereits öffentlich bekannt sind, entschieden sie sich letztlich jedoch gegen ein dauerhaftes Versteckspiel. "Also, um ehrlich zu sein, wir haben auch sogar überlegt, das Ganze komplett geheim zu halten und einfach für uns zu behalten", gab Mou gegenüber Promiflash zu. Doch der Plan hatte einen kleinen Haken: "Aber wir stehen halt einfach beide in der Öffentlichkeit und dementsprechend macht es halt einfach keinen Sinn, es die ganze Zeit geheim zu halten."

Bis aus der ersten Begegnung tatsächlich eine Beziehung entstand, verging allerdings einige Zeit. Kennengelernt hatten sich die beiden bereits im Dezember 2025 – romantisch wurde es damals jedoch nicht. Stattdessen entwickelte sich zunächst eine Freundschaft zwischen ihnen. Der Grund dafür lag vor allem bei Eileen: Sie wollte zu diesem Zeitpunkt niemanden ernsthaft kennenlernen. Der Kontakt blieb also zunächst platonisch. Im Mai 2026 kreuzten sich ihre Wege dann erneut, diesmal auf einem Festival. Und ab da nahm die Sache offenbar langsam Fahrt auf, wie Eileen im Promiflash-Interview schilderte: "Und dann hat es sich langsam entwickelt." Aus freundschaftlichen Treffen entwickelten sich also nach und nach Gefühle, bis im Juli schließlich der Beziehungsstatus offiziell wechselte.

Erste Hinweise auf sein neues Glück hatte Mou schon Ende September gegeben. Damals deutete er an, wieder vergeben zu sein – wer die Frau an seiner Seite ist, verriet er allerdings noch nicht. Später machten der Realitystar und Eileen ihre Beziehung dann mit mehreren gemeinsamen Aufnahmen auf Instagram öffentlich. Auf den Bildern posierten die beiden vertraut miteinander und ließen durchblicken, dass ihre gemeinsame Geschichte bereits vor der offiziellen Bekanntgabe begonnen hatte. Eileen dürfte einigen Reality-TV-Zuschauern bereits aus einem anderen Format bekannt sein: Sie nahm an der vergangenen Staffel der Datingshow Ex on the Beach teil. Dort flirtete sie vor laufenden Kameras mit Gigi Birofio und kam ihm während der Sendung näher. Inzwischen zeigt sie sich jedoch an Mous Seite. Nach den ersten gemeinsamen Bildern im Netz folgte bei Fame Fighting jetzt auch das offizielle Paar-Debüt vor Ort.

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Instagram / moumen_kam_naksh Mou Naksh und seine Freundin Eileen

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Instagram / moumen_kam_naksh Mou Naksh und seine Freundin Eileen

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Instagram / moumen_kam_naksh Mou Naksh und seine Freundin, September 2026