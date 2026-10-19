100.000 Euro: Das haben Promi-BB-Finalisten mit Gewinn vor

Heute Abend wird es ernst: Im großen Finale von Promi Big Brother entscheidet sich, wer die aktuelle Staffel gewinnt und 100.000 Euro mit nach Hause nehmen darf. Um den Sieg kämpfen nach den gestrigen Exits bei Sat.1 Axel Schulz (57), Nadja Benaissa (44), Georgina Stumpf, Francesca Morgese und Maurice Dziwak (28). In Interviews mit dem Sender, die Promiflash vorliegen, verrieten die fünf bereits vorab, was sie mit dem Preisgeld vorhaben – und ihre Pläne könnten unterschiedlicher kaum sein. Während es bei manchen um einen familiären Neuanfang, die Tilgung von Schulden oder ein neues Zuhause geht, möchten andere bedürftige Menschen und Tiere unterstützen. Nur der Boxer hält sich bewusst zurück: "Darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Das wäre ja so, als würde ich vor einem Boxkampf schon überlegen, gegen wen ich als Nächstes antrete", erklärte Axel. "Ich gehe da ganz entspannt rein, gebe mein Bestes und versuche, den Sieg nach Hause zu holen. Alles andere kommt danach."

Georgina hat dagegen bereits konkrete Vorstellungen: Einen Teil des Gewinns möchte sie nutzen, um ihre Schulden zu begleichen. Den Rest will sie in die Einrichtung ihrer ersten eigenen Wohnung investieren. Im November möchte sie gemeinsam mit ihrer Tochter dort einziehen – bisher leben die beiden noch bei Georginas Eltern. "Das wäre ein unglaublicher Neustart für uns", sagte sie gegenüber Sat.1. Maurice möchte mit dem Geld vor allem seiner Familie etwas zurückgeben. Ein großer Teil soll an seine Eltern gehen, denen er nach finanziell schwierigen Zeiten gerne eine schöne Wohnung mit Garten ermöglichen würde. Darüber hinaus möchte der Realitystar Geld für seine Kinder zurücklegen und sowohl Tierheime als auch finanziell benachteiligte Menschen unterstützen. "Geld ist nur Papier. Was wirklich zählt, ist die Familie und die Liebe", betonte er. Francesca hat ebenfalls andere Menschen im Blick: Sie möchte Mitglieder ihrer Community dabei unterstützen, ihre Schulden abzubezahlen.

Die Influencerin weiß aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, in finanziellen Schwierigkeiten keinen Ausweg mehr zu sehen. Auch Gia habe sie in ihrem Vorhaben noch einmal bestärkt. Bei Nadja hängen die Pläne eng mit ihrer Familie und dem Wunsch nach einem persönlichen Neuanfang zusammen. Nach 16 Jahren in Berlin möchte die Sängerin wieder näher bei ihren Eltern leben. Mit dem Preisgeld könnte sie sich einen Anbau an deren Haus vorstellen, der zugleich der Altersvorsorge dienen würde. Der Wunsch hängt auch mit ihrer aktuellen Lebensphase zusammen: Ihre Tochter ist inzwischen erwachsen und geht ihren eigenen Weg. "Ich lebe seit 16 Jahren in Berlin, aber jetzt, wo meine Tochter erwachsen ist und ihr eigenes Leben lebt, möchte ich gerne wieder zurück und einen Neuanfang wagen", erklärte Nadja gegenüber dem Sender.

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Joyn Axel Schulz bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Georgina Stumpf bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Maurice Dziwak, "Promi Big Brother" 2026

Joyn Francesca Morgese bei "Promi Big Brother"

Joyn Nadja Benaissa bei "Promi Big Brother" 2026