Er soll der neue Mann an Anna-Carina Woitschacks Seite sein

Anna-Carina Woitschack (33) ist wieder verliebt! Erst vor wenigen Tagen machte die Schlagersängerin ihre neue Beziehung öffentlich. Jetzt ist auch bekannt, wer der geheimnisvolle Mann an ihrer Seite ist. Wie Bild exklusiv berichtet, heißt ihr neuer Freund Manfred W., ist 30 Jahre alt und arbeitet als Schausteller. Er stammt aus Bramsche bei Osnabrück und wuchs selbst in einer Schaustellerfamilie auf. Eine besondere Gemeinsamkeit mit Anna-Carina: Auch die Sängerin verbrachte ihre Kindheit zwischen Jahrmärkten, Volksfesten und dem Leben auf Reisen. Manfred half bereits als Kind gemeinsam mit seiner älteren Schwester Angelina im Familienbetrieb mit. Während der Schulzeit besuchten beide ein Internat. Am 10. Oktober 2026 zeigte sich Anna-Carina bei ihrem Jubiläumskonzert in Dessau erstmals gemeinsam mit ihrem neuen Partner auf der Bühne.

Manfred ist seiner Schaustellerfamilie auch beruflich treu geblieben. Gemeinsam mit seiner Mutter Kerstin W. betreibt der 30-Jährige einen mobilen Fischimbiss, mit dem die beiden auf Jahrmärkten und Volksfesten unterwegs sind. Wie sehr er dieses Leben liebt, verriet er bereits 2020 gegenüber der Ostthüringer Zeitung. Damals erzählte er, dass seine Familie seit 27 Jahren regelmäßig beim Rudolstädter Vogelschießen vertreten sei. "Wir fühlen uns in der Region wie zu Hause, werden von unseren Kunden längst geduzt", schwärmte er. Ob sich Anna-Carina und Manfred möglicherweise durch ihre gemeinsame Verbindung zur Schaustellerwelt kennengelernt haben, ist bislang nicht bekannt. Auch wann die beiden sich zum ersten Mal begegneten und wie lange sie bereits ein Paar sind, bleibt offen. Die Schlagersängerin selbst hat bisher keine weiteren Details über die Anfänge ihrer neuen Liebe verraten.

Zum ersten Mal zeigte Anna-Carina ihre neue Liebe bei ihrem Jubiläumskonzert am 10. Oktober in Dessau. Mitten in ihrem Auftritt bekam die Schlagersängerin überraschend Besuch auf der Bühne: Ein zunächst unbekannter Mann erschien mit einem großen Strauß roter Rosen und sorgte damit für einen romantischen Moment. Als sich die beiden vor den Augen der Zuschauer küssten, war endgültig klar, dass es sich um ihren neuen Partner handelt. Anna-Carina strahlte über das ganze Gesicht und schien die Überraschung sichtlich zu genießen. Statt ihren Freund offiziell vorzustellen, ließ die Musikerin lieber die romantische Geste für sich sprechen. Der gemeinsame Bühnenauftritt war zugleich das erste Mal, dass sich das Paar öffentlich zusammen zeigte. Seitdem hielt Anna-Carina ihre neue Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

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Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack im Oktober 2026

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Imago Anna-Carina Woitschack beim kinderTag 2026 in Berlin

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Getty Images Anna-Carina Woitschack beim "Schlagerbooom TV Open Air" im Stadion Kitzbühel, 6. Juni 2026