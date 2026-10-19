Platz 5: Sie scheidet vor "Promi Big Brother"-Finale aus

Heute fällt bei Promi Big Brother die Entscheidung um den Sieg – doch für eine Bewohnerin endet die Show bereits kurz vor dem eigentlichen Finale. Am 19. Oktober 2026 kämpfen noch Axel Schulz (57), Maurice Dziwak (28), Nadja Benaissa (44), Georgina Stumpf und Francesca Morgese um den Einzug in die entscheidende Runde. Damit sind aktuell fünf Promis im Rennen, obwohl nur vier Finalplätze zur Verfügung stehen. Bevor der Gewinner gekürt werden kann, muss die Gruppe daher noch eine Mitstreiterin verabschieden. Wer die Sendung auf dem fünften Platz verlassen muss, liegt nicht in den Händen der Bewohner: Die Zuschauer entscheiden per Voting darüber, wer den Einzug in die letzte Runde knapp verpasst. Entsprechend nervös ist die Stimmung unter den Finalanwärtern, die der Verkündung entgegenfiebern.

Das Ergebnis des Zuschauervotings bringt schließlich Gewissheit: Francesca Morgese verpasst den Einzug in die entscheidende Runde denkbar knapp und muss sich mit Platz fünf zufriedengeben. Für Axel Schulz, Maurice Dziwak, Nadja Benaissa und Georgina Stumpf bedeutet das den Einzug ins Finale. Nach der Verkündung durch Big Brother ist die Erleichterung bei den vier Verbliebenen groß. Francesca muss daraufhin sofort das Haus verlassen und wird von Marlene Lufen (55) und Jochen Schropp (47) in Empfang genommen. Damit kommt es noch vor der Kür des Gewinners zu einem Wiedersehen mit den ehemaligen Mitbewohnern, mit denen sie zum Teil wochenlang auf engstem Raum gelebt hat.

Schon vor dem Finale gab es einen klaren Fingerzeig, wen viele Zuschauer ganz vorn sehen wollten. In einer Promiflash-Umfrage war Maurice der eindeutige Favorit. 91 von 209 Teilnehmern gaben ihm ihre Stimme. Dahinter lag Nadja mit 60 Stimmen und 28,7 Prozent. Francesca bildete auch hier mit lediglich sechs Stimmen und 2,9 Prozent das Schlusslicht. Damit war sie in diesem Stimmungsbild diejenige, der die Leser den Sieg am wenigsten gönnten. Diese Tendenz hat sich nun zu Beginn der finalen Show bestätigt. Die übrigen vier dürfen sich nun auf die Chance über einen Gewinn von 100.000 Euro vorbereiten.

Anzeige Anzeige

Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Francesca Morgese, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Kandidat Maurice Dziwak 2026