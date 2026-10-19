Matt Poole hat seiner Annelyse am Strand das Jawort gegeben

Tammy Hembrows (32) Ex-Verlobter Matt Poole hat seiner Partnerin Annelyse Oatway das Jawort gegeben! Der ehemalige Ironman und seine Liebste feierten am Freitag eine aufwendige Hochzeit in Palm Beach in Sydney. Wie die Daily Mail berichtet, waren Familie und Freunde dabei, von denen viele eigens von der Gold Coast angereist waren. Zum absoluten Blickfang des Tages wurde Annelyses gewagtes Brautkleid: Das von Lingerie inspirierte Design kombinierte ein korsagenartiges Oberteil mit einem transparenten Spitzenrock. Dazu kombinierte die Braut einen langen Kathedralschleier mit Spitzenbesatz, offene Wellen und einen Strauß aus weißen Calla-Lilien. Der Bräutigam setzte auf ein cremefarbenes Dinnerjackett, ein weißes Hemd, eine schwarze Hose und eine schwarze Fliege. Für die Hochzeitsfotos posierten die frisch Vermählten am Wasser. Dabei schloss der Sportler seine Frau in die Arme und hob sie ausgelassen in die Luft. Auch ihr gemeinsamer Sohn Parker sowie Matts Tochter Posy, die er mit Tammy hat, nahmen an der Feier teil.

Auch der Nachwuchs war stilsicher gekleidet: Parker trug passend zu seinem Vater ein weißes Jackett und eine schwarze Hose. Zwischendurch kuschelte Annelyse liebevoll mit ihrem Sohn. Posy erschien unterdessen in einem weißen Tüllkleid, über dem sie eine rosafarbene Strickjacke trug. Neben den Kindern feierten auch einige bekannte Sportler mit dem Brautpaar. Unter den Gästen befanden sich zudem einige bekannte Gesichter aus der Sportwelt, darunter der dreimalige Olympiateilnehmer Riley Fitzsimmons, Ironman-Champion Kendrick Louis und Surfsportler Mitchel Trim. Für ihren großen Tag ließen Matt und Annelyse bei Affinity Diamonds in Brisbane außerdem individuelle Eheringe anfertigen. Der Bräutigam entschied sich für einen kantigen Silberring mit industrieller Optik. Seine Frau wählte einen gewellten Goldring, der sich um ihren Verlobungsring schmiegt. "Unsere Eheringe sind endlich da! Vom Anfang bis zum Ende war das eine ganz besondere Erfahrung", schwärmte Matt auf Instagram über die Schmuckstücke. Kurz nach der Trauung änderte seine Frau ihren Nachnamen im Netz bereits von Oatway zu Poole.

Die Verlobung hatte Matt im November öffentlich gemacht. Der Antrag fand während eines romantischen Strandspaziergangs bei Sonnenuntergang in Palm Cove im australischen Queensland statt. Bereits im vergangenen Jahr wurden die beiden Eltern ihres Sohnes Parker. Zuvor war der Sportler von November 2021 bis Dezember 2022 mit Tammy verlobt. Im Juni 2022 kam ihre gemeinsame Tochter Posy zur Welt, nur wenige Monate später trennte sich das damalige Paar. Um das Mädchen kümmern sich die beiden weiterhin gemeinsam. Auch Annelyse ist in die Betreuung eingebunden und steht deshalb mit Tammy in Kontakt. "Tammy und ich sprechen über Po. Wenn Posy bei uns ist und mit ihrer Mutter reden möchte, machen wir einen FaceTime-Anruf", erklärte sie im vergangenen Jahr gegenüber der Daily Mail. Zugleich stellte Annelyse klar: "Alle unsere Gespräche drehen sich ausschließlich um Posy. Wir gehen nicht zusammen Kaffee trinken oder Ähnliches, aber wir stimmen uns wegen Po sowie bei Abhol- und Bringzeiten und solchen Dingen ab."

Anzeige Anzeige

Instagram / matt_poole1 Matt Poole und Annelyse Oatway haben geheiratet

Anzeige Anzeige

Instagram / annelyse.o Annelyse Oatway im Hochzeitskleid

Anzeige Anzeige

Instagram / matt_poole1 Matt Poole mit seiner Partnerin und den Kids, November 2025