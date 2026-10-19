Date: Jessica Biel und Justin Timberlake feiern 14 Jahre Ehe

Jessica Biel (44) und Justin Timberlake (45) feiern am heutigen 19. Oktober ihren 14. Hochzeitstag. Kurz vor diesem besonderen Datum zeigte sich das Paar bei einem seiner seltenen gemeinsamen Auftritte in der Öffentlichkeit. Am Wochenende besuchten sie die sechste Academy Museum Gala im Academy Museum of Motion Pictures. Die Benefizveranstaltung sammelt Spenden für das Museum und dessen Arbeit rund um die Geschichte des Films. Auf dem roten Teppich setzten Jessica und Justin auf aufeinander abgestimmte schwarze Looks. Jessica entschied sich für eine dramatische Federrobe von Tamara Ralph mit hohem Beinschlitz und zog damit die Blicke der Fotografen auf sich. Justin wählte passend dazu einen gemusterten Zweireiher, den er mit einer Brosche und einer orange getönten Sonnenbrille kombinierte. Vor den Fotografen posierten die Eheleute eng nebeneinander und hielten dabei vertraut Händchen.

Dass ihm der Abend mit seiner Frau gefallen hat, machte der Musiker anschließend auf Instagram deutlich. Dort teilte er gleich mehrere Schnappschüsse des Galaabends und kommentierte sie mit nur zwei Worten: "Heißes Date". Auch Jessica meldete sich auf der Plattform zu Wort und ordnete den Anlass ein. Es sei ein "wunderschöner Abend, an dem wir die Kunst des Filmemachens gefeiert und die Mission des Academy Museum unterstützt haben, die unglaubliche Geschichte des Kinos zu bewahren und weiterzugeben", schrieb die Schauspielerin zu ihren Fotos. In den Kommentarspalten ließen die Fans ihrer Begeisterung freien Lauf und hinterließen zahlreiche Herz- und Flammen-Emojis. Vor allem die auffällige Federkreation der Schauspielerin sorgte für jede Menge Komplimente. Auch vor den Fotografen zeigten sich die beiden übrigens vertraut und posierten Seite an Seite Händchen haltend.

Das Jawort gaben sich Jessica und Justin am 19. Oktober 2012 in Süditalien. Gemeinsam haben sie die Söhne Silas und Phineas. Bereits einige Tage vor dem Jahrestag kramte der Sänger in seinen Instagram-Storys private Erinnerungsfotos hervor. Darunter befand sich eine Aufnahme, auf der die beiden Hand in Hand von hinten zu sehen sind. In seinen liebevollen Botschaften bezeichnete Justin seine Frau als seinen "Lieblingsmenschen in jedem Leben" und als "die beste Mama". Unter ein Bild, auf dem Jessica ihn von hinten umarmt, schrieb er: "14 geschafft, die Ewigkeit liegt noch vor uns." Die Schauspielerin revanchierte sich mit eigenen Beiträgen und richtete ihrerseits liebevolle Zeilen an ihn: "Alles Gute zum Jahrestag, meine Liebe."

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Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel bei der Academy Museum Gala in Los Angeles

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Getty Images Bei der Academy Museum Gala in Los Angeles: Justin Timberlake und Jessica Biel am 17. Oktober 2026

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Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im März 2024