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Engel-Alarm: Die schönsten Bilder der Victoria's-Secret-Show

Engel-Alarm: Die schönsten Bilder der Victoria's-Secret-Show

- Promiflash Redaktion
Lesezeit: 3 min
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Glitzernde Dessous, riesige Engelsflügel und jede Menge Glamour: Am Sonntagabend wurde Los Angeles zum Schauplatz der Victoria's Secret Fashion Show. Erstmals seit 19 Jahren kehrte die berühmte Modenschau damit in die kalifornische Metropole zurück. Auf dem Laufsteg tummelten sich zahlreiche internationale Topmodels, darunter Bella und Gigi Hadid (31), Adriana Lima (45), Alessandra Ambrosio (45) und Candice Swanepoel (37). Neben den bekannten Gesichtern durften sich die Zuschauer auch über einige Neuzugänge freuen. Und die hatten modisch einiges zu bieten: Von knappen Spitzenensembles über glitzernde Zweiteiler bis hin zu riesigen, aufwendig gestalteten Engelsflügeln war alles dabei.

Besonders Fans der früheren Victoria's Secret Shows dürften an diesem Abend auf ihre Kosten gekommen sein. Viele Looks erinnerten an die legendären Auftritte der 2000er- und 2010er-Jahre. Die Models schwebten mal mit riesigen weißen Flügeln, mal mit bunten Federn oder ausgefallenen Konstruktionen über den Laufsteg. Auch farblich wurde einiges geboten: Zarte Pastelltöne wechselten sich mit kräftigem Pink, leuchtendem Blau und eleganten dunklen Kreationen ab. Funkelnde Verzierungen, transparente Stoffe und verspielte Details machten die Outfits zu echten Hinguckern.

Für einige der Models war die Show zudem ein ganz besonderer Moment. So kehrte Rosie Huntington-Whiteley (39) nach 16 Jahren erstmals wieder auf den Laufsteg von Victoria's Secret zurück. Auch Barbara Palvin (33), die 2019 offiziell zum Engel ernannt wurde und erst vor ein paar Wochen zum ersten Mal Mama wurde, war wieder mit von der Partie. Das ungarische Model gehört längst zu den bekanntesten Gesichtern der Marke. Für eine Überraschung sorgte außerdem Lena Mantler (24). Die deutsche Influencerin durfte ebenfalls über den Catwalk laufen und präsentierte einen sportlichen Look aus der PINK-Kollektion. In einem silbern glitzernden Crop-Top und knappen schwarzen Hotpants brachte sie einen Hauch 2000er-Jahre-Mode auf den Laufsteg.

Neben den erfahrenen Laufstegschönheiten bekamen auch jüngere Models ihren großen Auftritt. Unter anderem waren Alex Consani, Amelia Gray und Paloma Elsesser Teil der Show. Besonders abwechslungsreich wurde es durch die unterschiedlichen Themenwelten, die sich durch den Abend zogen. Während einige Models in romantischen Spitzenkreationen über den Laufsteg liefen, präsentierten andere auffällige Looks mit metallischen Details, glitzernden Accessoires oder extravaganten Flügeln.

Im PINK-Abschnitt ging es dagegen etwas sportlicher und verspielter zu. Für die passende musikalische Begleitung sorgten unter anderem Tate McRae (23), Megan Thee Stallion (31), Megan Moroney (29) und KATSEYE. Von opulenten Engelsflügeln über aufwendig verzierte Korsetts bis hin zu knappen, glitzernden Zweiteilern: Die diesjährige Victoria's Secret Fashion Show hatte optisch einiges zu bieten. Die Mischung aus altbekannten Laufsteglegenden, neuen Gesichtern und ausgefallenen Designs sorgte für zahlreiche besondere Fotomomente.

Gigi Hadid auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Gigi Hadid auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Bella Hadid läuft bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Bella Hadid läuft bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Barbara Palvin läuft bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Barbara Palvin läuft bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Rosie Huntington-Whiteley bei der Victoria's Secret Fashion Show, 2026
Getty Images
Rosie Huntington-Whiteley bei der Victoria's Secret Fashion Show, 2026
Alessandra Ambrosio auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Alessandra Ambrosio auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Kylie Jenner bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Kylie Jenner bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Elsa Hosk auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2018 in New York, während Halsey auftritt
Getty Images
Elsa Hosk auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2018 in New York, während Halsey auftritt
Barbara Palvin bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Barbara Palvin bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Bella Hadid auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Bella Hadid auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Elsa Hosk auf dem Runway der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Elsa Hosk auf dem Runway der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Behati Prinsloo läuft bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles über den Laufsteg
Getty Images
Behati Prinsloo läuft bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles über den Laufsteg
Doutzen Kroes auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Doutzen Kroes auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Alessandra Ambrosio auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Alessandra Ambrosio auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Adriana Lima auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Adriana Lima auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Rosie Huntington-Whiteley auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Rosie Huntington-Whiteley auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Vittoria Ceretti auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Vittoria Ceretti auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Megan Thee Stallion performt bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Megan Thee Stallion performt bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Gigi Hadid auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Gigi Hadid auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Gigi Hadid auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles am 18. Oktober 2026
Getty Images
Gigi Hadid auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles am 18. Oktober 2026
Ashley Graham bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Ashley Graham bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Jasmine Tookes auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Jasmine Tookes auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Vittoria Ceretti auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Vittoria Ceretti auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Ming Xi bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Ming Xi bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Irina Shayk bei der Victoria's-Secret-Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Irina Shayk bei der Victoria's-Secret-Show 2026 in Los Angeles
Barbara Palvin auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Getty Images
Barbara Palvin auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Elsa Hosk bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
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Elsa Hosk bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Lena Mantler bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
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Lena Mantler bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles
Welche Richtung sollte Victoria's Secret bei künftigen Shows am stärksten verfolgen?
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