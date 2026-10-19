"Yellowstone"-Star Eden Brolin erwartet Zwillinge

Doppeltes Babyglück bei Eden Brolin (31). Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Mia in der Erfolgsserie Yellowstone bekannt wurde, erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann Cameron Crosby Zwillinge. Die süßen Neuigkeiten verkündete sie am Wochenende auf Instagram. Dort teilte Eden drei Fotos, auf denen sie erstmals ihren bereits deutlich gewölbten Babybauch präsentiert. Viele Worte brauchte die werdende Mama dafür nicht. "Zwillinge, Baby", schrieb sie schlicht zu den Aufnahmen. Für Eden und ihren Mann ist es der erste gemeinsame Nachwuchs. Auch ihr berühmter Vater Josh Brolin (58) hat damit allen Grund zur Freude: Der Hollywoodstar darf sich gleich auf zwei weitere Enkelkinder freuen. Ob Eden zwei Jungen, zwei Mädchen oder ein Pärchen erwartet, behielt sie bislang für sich.

Mit der Babyüberraschung meldete sich Eden zugleich nach einer längeren Social-Media-Pause zurück. Mehr als ein Jahr lang hatte die Schauspielerin nichts auf Instagram gepostet. Für ihr Comeback wählte sie den Song "Lost Boys" von Phoebe Bridgers, mit dem sie ihre Babybauchfotos musikalisch untermalte. Wann die Zwillinge zur Welt kommen sollen, verriet sie noch nicht. Ihren Durchbruch feierte Eden mit der Westernserie "Yellowstone", in der sie in der dritten und vierten Staffel die Rodeoreiterin Mia spielte. Insgesamt war sie in sieben Folgen der von Taylor Sheridan entwickelten Erfolgsproduktion zu sehen.

Das Talent für die Schauspielerei wurde Eden gewissermaßen in die Wiege gelegt. Ihr Vater ist Hollywoodstar Josh Brolin, ihre Mutter die Schauspielerin Alice Adair. Aus der inzwischen geschiedenen Ehe der beiden stammt auch Edens älterer Bruder Trevor. Privat hat die "Yellowstone"-Darstellerin ihr Glück längst gefunden. Mit Cameron Crosby verlobte sie sich bereits 2018, vier Jahre später, im Mai 2022, feierten die beiden ihre Hochzeit. Neben ihrer Arbeit vor der Kamera hat Eden noch eine weitere Leidenschaft: die Musik. Als Frontfrau der Band Atta Boy steht sie regelmäßig am Mikrofon. Nun wartet mit der Geburt ihrer Zwillinge schon bald eine ganz neue Aufgabe auf sie.

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Getty Images Eden Brolin bei den Screen Actors Guild Awards 2022 in Santa Monica

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Instagram / edenbrolin Eden Brolin Mitte Oktober 2026

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Getty Images Eden Brolin und Josh Brolin bei der New Yorker Premiere von "The Running Man" im AMC Lincoln Square 13