Blake Griffin und Francesca Aiello haben heimlich geheiratet

Blake Griffin (37) und Francesca Aiello haben geheiratet – ganz ohne große Ankündigung. Ein Sprecher des ehemaligen NBA-Profis bestätigte dem Magazin People, dass der Sportler und die Gründerin des Labels Frankies Bikinis inzwischen offiziell Mann und Frau sind. Wann und wo sich das Paar das Jawort gab, ist allerdings nicht bekannt. Die Einzelheiten ihrer Trauung behalten die beiden bislang für sich. Öffentlich zeigten sich die Frischvermählten zuletzt gemeinsam bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 im kalifornischen Culver City. Ein weiteres Indiz für die Trauung war bereits zuvor zu sehen: Blake trug bei mehreren Veranstaltungen im Oktober einen goldenen Ring am Ringfinger. Der 37-Jährige und die 31-Jährige haben sich bisher jedoch nicht öffentlich zu ihrem neuen Familienstand geäußert.

Erste Gerüchte um eine Hochzeit kamen bereits im September auf. Damals wurden Blake und Francesca gemeinsam mit Freunden im italienischen Porto Ercole fotografiert. Auf den Aufnahmen küssten sich die beiden während der Feierlichkeiten. Offenbar verbrachten sie dort ein komplettes Hochzeitswochenende mit ihren Gästen. Unter den Anwesenden soll auch Kendall Jenner (30) gewesen sein – das Model und der Basketballstar Blake waren einst selbst liiert. Verlobt hatte sich das Paar wohl schon im Januar 2025. Damals veröffentlichte die Designerin auf Instagram Fotos, auf denen ein Diamantring an ihrer linken Hand zu sehen war. Die entsprechenden Aufnahmen verschwanden später allerdings wieder aus dem Beitrag. Kendall gratulierte dem Paar seinerzeit in der Kommentarspalte und befeuerte damit die Vermutung, dass Blake seiner Partnerin einen Antrag gemacht hatte. Eine offizielle Bestätigung ihrer Verlobung gaben die beiden damals nicht ab.

Kennengelernt haben sich der Sportler und die Unternehmerin offenbar vor vielen Jahren – erstmals miteinander in Verbindung gebracht wurden sie im Juni 2018. Zwischenzeitlich gingen sie getrennte Wege: Im August 2020 erklärte Blake, Single zu sein. Spätestens 2023 lebte die Beziehung jedoch wieder auf. Seitdem hielten die beiden ihre Partnerschaft größtenteils privat, zeigten sich im Laufe der Jahre aber immer wieder gemeinsam bei Veranstaltungen. Anfang 2026 verbrachten sie zudem einen Strandurlaub in Italien. Blake ist bereits Vater: Aus seiner früheren Beziehung mit Brynn Cameron hat der ehemalige Profisportler zwei Kinder. Gemeinsam sind sie Eltern ihres Sohnes Ford und ihrer Tochter Finley. Ob die beiden Kinder auch bei den mutmaßlichen Hochzeitsfeierlichkeiten in Porto Ercole dabei waren, ist nicht bekannt. Weitere private Einzelheiten zu ihrer Familie haben Blake und Francesca bislang ebenfalls nicht öffentlich gemacht.

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Getty Images Blake Griffin und Francesca Aiello bei der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Culver City

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Getty Images Blake Griffin im Dezember 2022

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Getty Images Kendall Jenner auf dem roten Teppich der 83. Filmfestspiele von Venedig für "Wild Horse Nine", Venedig, 3. September 2026