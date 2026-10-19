Haftbefehl nach künstlichem Koma wieder aus Klinik entlassen

Für Haftbefehl (40) gibt es nach bangen Wochen positive Nachrichten: Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, hat die Klinik wieder verlassen. Anfang Oktober war der Musiker in einem Zürcher Krankenhaus behandelt worden. Dort lag er mehrere Tage im künstlichen Koma und musste beatmet werden. Wie Bild berichtet, ist er inzwischen aus dem Spital entlassen worden und setzt seine Behandlung nun in einer Rehaklinik in der Nähe von Zürich fort. Wo genau sich der Rapper derzeit aufhält, bleibt allerdings ein gut gehütetes Geheimnis: Zum Schutz seiner Privatsphäre wird der Ort nicht genannt. Auch sonst halten sich alle Beteiligten bedeckt – weitere Details zu seinem aktuellen Gesundheitszustand gibt es im Zusammenhang mit der Entlassung nämlich nicht.

Bereits vor der offiziellen Entlassung hatte der Rapper die Klinik kurzzeitig verlassen dürfen – allerdings nur unter Aufsicht. Ein am Montag veröffentlichtes Foto zeigte ihn bei einer Autofahrt am Zürichsee. Mit im Wagen saßen sein Bruder Capo sowie zwei Freunde auf dem Rücksitz. Auf der Aufnahme formte Haftbefehl ein Peace-Zeichen in Richtung Kamera. Trotz eines auffälligen Verbands an der Nase ließ es sich der Rapper nicht nehmen, in die Kamera ein Peace-Zeichen zu formen. Dass die Aufnahme echt ist, bestätigte seine Familie gegenüber Bild. Ein Freund der Familie erklärte dem Blatt zu dem beaufsichtigten Ausflug ganz nüchtern: "Er wollte ein bisschen frische Luft nehmen." Mehr Erklärung brauchte es offenbar nicht.

Der Rapper kämpft seit Jahren mit den gesundheitlichen Folgen seines Kokainkonsums. Vor allem seine Nase wurde dadurch stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach Informationen von Bild musste sie in den vergangenen Monaten sogar mehrfach rekonstruiert werden. Im September zeigte sich der Musiker deshalb wiederholt mit einer Maske im Gesicht. Anfang Oktober spitzte sich die Lage dann dramatisch zu: Sein Zustand verschlechterte sich so stark, dass eine intensivmedizinische Behandlung nötig wurde. Was genau hinter dem Klinikaufenthalt steckt, haben weder der Musiker noch sein Umfeld bislang öffentlich gemacht. Damit bleibt vorerst vor allem eine Nachricht: Aykut konnte das Krankenhaus wieder verlassen.

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Imago Haftbefehl im Dezember 2018

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Instagram / ninaanhan Haftbefehl und seine Partnerin Nina Anha

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Instagram Haftbefehl und zwei Freunde, Oktober 2026