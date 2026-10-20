Ryan Lochtes Ex rechnet mit seiner Verlobten ab

Kayla Rae Reid (35) hat genug: Das Model fordert von Molly Gillihan, der Verlobten ihres Ex-Mannes Ryan Lochte (42), deutlichen Abstand. In ihrer Instagram-Story reagierte sie am Montag darauf, dass Molly öffentlich über die Betreuungszeiten der drei gemeinsamen Kinder von Kayla und dem Olympiaschwimmer gesprochen haben soll. Das Model wirft ihr vor, gezielt nach Aufmerksamkeit zu suchen. "Inzwischen ist die ständige, verzweifelte Suche nach Aufmerksamkeit mehr als offensichtlich", schrieb sie auf Instagram. Öffentliche Äußerungen über sie würden Molly womöglich die Beachtung verschaffen, die sie bislang nie erhalten habe. Dennoch wolle Kayla aus der Sache herausgehalten werden. Sie sei immer wieder Beschimpfungen, persönlichen Angriffen und unnötigen Kommentaren aus der Ferne ausgesetzt – und das, obwohl sie sich von den betreffenden Personen zurückgezogen habe. Ihre Forderung formulierte sie unmissverständlich: "Also, zum gefühlt hundertsten Mal: Bitte lasst mich und meine Kinder in Ruhe. Öffentlich und privat", stellte das Model in seiner Story klar.

In ihrem Statement stellte Kayla auch einige Dinge richtig. Der Darstellung, die Kinder hätten den Großteil des Sommers bei ihrem Vater verbracht, widersprach sie entschieden. Nach der vereinbarten Regelung seien der neunjährige Caiden, die siebenjährige Liv Rae und die dreijährige Georgia June während ihrer zweieinhalbmonatigen Sommerferien lediglich einen Monat bei ihrem Vater gewesen. Auch die Weihnachtsferien würden die beiden Elternteile zu gleichen Teilen mit dem Nachwuchs verbringen. Den überwiegenden Teil der Erziehung übernehme sie selbst, erklärte Kayla. Zudem komme sie fast vollständig allein für die Kinder auf, führe ihre Unternehmen und baue sich ein Leben auf, das sie liebe. Mit Blick auf Mollys Darstellung kommentierte sie auf Instagram: "Es ist faszinierend, wie selektiv Fakten dargestellt werden." Ihren Ex-Mann erwähnte Kayla nicht namentlich, machte aber deutlich: Ein Vater müsse eine klare Grenze ziehen, wenn jemand die Mutter seiner Kinder respektlos behandle. Sie wolle weder konkurrieren noch streiten oder sich an diesem "Zirkus" beteiligen.

Kayla und Ryan trennten sich im März 2025. Drei Monate später machte das Model das Ehe-Aus öffentlich, im Juli 2026 bestätigte sie schließlich die rechtskräftige Scheidung. Nur wenige Monate nach dem Liebes-Aus hatte der Schwimmer seine Beziehung mit Molly öffentlich gemacht und sich im Oktober 2025 mit ihr verlobt – zu einem Zeitpunkt, als die Ehe mit Kayla rechtlich noch Bestand hatte. Seit der Trennung kam es zwischen den dreien mehrfach zu öffentlichen Konflikten. Im August 2026 erklärte Kayla, sie habe Molly aus Gainesville in Florida gekannt, und warf ihr vor, hinter ihrem Rücken eine Beziehung mit Ryan begonnen zu haben. Der Schwimmer weist diese Darstellung jedoch zurück. Er bestreitet, dass sich seine Beziehung mit Kayla und seine neue Partnerschaft mit Molly zeitlich überschnitten haben.

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Getty Images Kayla Rae Reid bei der Playboy Midsummer Night's Dream Party im Marquee Nightclub in Las Vegas

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Instagram / ryanlochte Ryan Lochte mit Partnerin Molly

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Michael Kovac/Getty Images for TAO Ryan Lochte, US-Sportler