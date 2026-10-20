Nach 16 Jahren: Dieser Fall lässt Alexander Hold nicht los

Alexander Hold (64) kehrt ans Landgericht zurück – und das zur besten Sendezeit. Am Montag, dem 26. Oktober 2026, feiert der bekannte TV-Richter bei SAT.1 sein Fernseh-Comeback. Ab 20:15 Uhr zeigt der Sender den Primetime-Film "Richter Alexander Hold - Der Prozess seines Lebens", in dem ein Entführungsfall neu aufgerollt wird, der sich bereits vor 16 Jahren ereignet hat. Auslöser ist ein brutaler Mordanschlag auf den Geschäftsmann Andreas L. Plötzlich stellt sich eine entscheidende Frage: Hat der Angriff etwas mit dem damaligen Verbrechen zu tun, bei dem die kleine Tochter des Geschäftsmannes verschwand? Wer den Film nicht im Fernsehen verfolgen kann, hat die Möglichkeit, ihn über die Streamingplattform Joyn abzurufen.

Der damalige Fall ist an Dramatik kaum zu überbieten: Ein Einbrecher drang in das Zuhause von Andreas und Daniela ein und entführte das schlafende Baby aus seinem Bett. Der Großvater des Mädchens versuchte mutig, den Täter aufzuhalten, und bezahlte diesen Einsatz mit seinem Leben. Zwar bekam Daniela ihre kleine Tochter später zurück, doch die Ereignisse hinterließen bei der gesamten Familie tiefe Spuren. Das Trauma wirkt bis heute nach. Viele Jahre später überlebt Andreas nur knapp einen Mordversuch. Für den TV-Richter ist das Grund genug, die alten Akten erneut hervorzuholen und zu untersuchen, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Verbrechen gibt.

Mit dem Spielfilm ist Alexanders Rückkehr auf die Fernsehbildschirme allerdings noch lange nicht abgeschlossen – vielmehr markiert er erst den Anfang. Bereits am Dienstag, dem 27. Oktober 2026, geht es weiter: Um 18:00 Uhr startet dann das Format "Richter Alexander Hold - Seine neuen Fälle" bei SAT.1 und ebenfalls auf Joyn. Insgesamt sind 50 neue Folgen angekündigt, in denen sich unter anderem mutmaßliche Einbrecher, Entführer und Erpresser vor dem Juristen verantworten müssen. Sowohl der Comeback-Film als auch die tägliche Gerichtssendung werden von filmpool entertainment produziert.

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Joyn / Clarissa Schreiner Richter Alexander Hold im Gerichtssaal

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Getty Images Alexander Hold, 2016

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Joyn / BECKER FILMS Richter Alexander Hold in den neuen Folgen, 2026

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