Schon wieder vergeben: Fans kritisieren Iris Katzenberger

Iris Katzenberger (59) hat nach mehreren Trennungen innerhalb weniger Jahre wieder einen Mann an ihrer Seite: Der Neue im Leben des Realitystars heißt Kevin. Dass die Mama von Daniela Katzenberger (40) ihre frische Romanze nun auch noch öffentlich zeigt, freut allerdings nicht alle Follower. Unter einem Beitrag von Promiflash im Netz sammeln sich zahlreiche kritische Stimmen zu Iris' Liebesleben. Vor allem die Geschwindigkeit, mit der die TV-Bekanntheit wieder vergeben ist, stößt den Usern in den Kommentarspalten sauer auf. Einige stellen ganz offen die Erfolgschancen der Partnerschaft infrage. "Ob's diesmal die wahre Liebe ist?", fragt ein User unter dem Post. Ein anderer zeigt sich deutlich genervt von der Reihe an Männern, die Iris in den vergangenen Jahren an ihrer Seite hatte, und schreibt: "Mein Gott, wie viele Kerle denn noch?"

Doch damit nicht genug: Ein weiterer Fan erinnert in den Kommentaren daran, dass Iris ihren Partner nicht mehr ins Rampenlicht rücken wollte. "Wollte sie ihn nicht aus der Öffentlichkeit heraushalten?", heißt es unter dem Promiflash-Beitrag. Auch Iris' Familie wird in die Debatte hineingezogen. Ein User richtet den Blick auf die Enkelin der Reality-Bekanntheit und wirft die Frage auf: "Was wird nur ihre Enkelin Sophia denken?" Ein weiterer Nutzer hegt die Vermutung, dass die öffentlich gemachten Beziehungen auf einem Bedürfnis nach Bestätigung beruhen. "Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie sich und der Welt beweisen muss, welche Chancen sie hat und dass es auch immer die Ex-Männer wissen sollen", lautet der Kommentar. Iris selbst hat sich zu der Kritik bislang nicht geäußert.

Tatsächlich ging es in Iris' Privatleben zuletzt recht turbulent zu. Anfang 2023 zerbrach ihre fast 20 Jahre andauernde Ehe mit Peter Klein (59). Die Trennung eskalierte in einem Rosenkrieg, der vor allem in den sozialen Medien ausgetragen wurde. Ab Februar 2024 war die Dreifachmama dann mit Stefan Braun liiert. Im April 2026 scheiterte diese Beziehung trotz mehrerer Rettungsversuche. Es folgte ein kurzer Sommerflirt mit einem Mann, der 22 Jahre jünger ist als sie. Mit Kevin zeigte sich die Influencerin erst vor Kurzem erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Der 31-Jährige steht trotz der Kritik und des großen Altersunterschieds zu der Partnerschaft. Seine Gefühle für Iris machte er auch auf Instagram unmissverständlich deutlich.

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Imago Iris Katzenberger beim "Promi Big Brother" Reveal Event 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Katzenberger mit ihrem neuen Partner Kevin (links)

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Imago Iris Katzenberger und Stefan Braun bei der 1. Aachener Media Night im Das Liebig, Aachen, 26.02.2026