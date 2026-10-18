Klinikaufenthalt: Erstes Foto zeigt Haftbefehl bei Ausflug

Nach den dramatischen Wochen rund um seinen Klinikaufenthalt gibt es nun ein erstes Lebenszeichen in Bildern: Haftbefehl (40) sitzt wieder im Auto und hat einen kurzen Ausflug an den Zürichsee unternommen. Die Aufnahme veröffentlichte ein Freund des Rappers in seiner Instagram-Story. Gegenüber Bild bestätigte die Familie, dass das Foto erst vor wenigen Tagen entstanden sei. Mit dem Musiker unterwegs waren offenbar enge Freunde. Einer saß am Steuer, ein weiterer auf dem Beifahrersitz, während Haftbefehl selbst auf der Rückbank Platz nahm. Anfang Oktober hatte der Rapper nach Informationen des Blattes einen schweren Kokain-Rückfall erlitten. Daraufhin wurde er in eine Schweizer Klinik gebracht und dort mehrere Tage lang in ein künstliches Koma versetzt. Für den Ausflug durfte Haftbefehl die Einrichtung nun kurzzeitig verlassen. Anschließend wird die Behandlung fortgesetzt.

Sein Bruder Capo gab gegenüber Bild ebenfalls ein Update zu seinem Gesundheitszustand: "Ihm geht es Gott sei Dank schon deutlich besser. Er konzentriert sich auf die Genesung." Auch ein Freund der Familie erklärte dem Blatt, warum Haftbefehl die Klinik kurzzeitig verlassen durfte: "Er wollte ein bisschen frische Luft nehmen. Der Ausflug war unter Aufsicht, es war alles unter Kontrolle." Auf dem veröffentlichten Foto fällt ein Wund- und Saugverband an der Nase des Rappers auf. Dieser soll nach einer ärztlichen Untersuchung dazu dienen, mögliche Blutungen aufzufangen. Dem Bericht zufolge soll der 40-Jährige bei seinem Rückfall bis zu 30 Gramm Kokain konsumiert haben. Zuletzt sei er bereits wieder bei Bewusstsein gewesen und habe selbstständig sitzen können. Am 12. Oktober hatte Haftbefehl zwei geplante Konzerte abgesagt. Sein Bruder Capo erklärte damals, der Rapper befinde sich "unter ärztlicher Aufsicht".

Vor wenigen Tagen meldete sich Haftbefehl offenbar auch selbst bei seinen Fans zu Wort. In einem kurzen Statement auf Instagram wandte er sich an seine Community und richtete eine eindringliche Bitte an sie: "Bitte respektiert meine Privatsphäre." Dabei stellte der Rapper klar, dass es ihm nicht nur um sich selbst, sondern auch um seine Familie geht. "Ich bin nicht nur Künstler, sondern auch Vater zweier Kinder und Sohn einer Mutter", schrieb er. Auch aus seinem engsten Umfeld gab es damals Neuigkeiten zu seinem Gesundheitszustand. Sein Manager Erfan Bolourchi erklärte gemeinsam mit Capo gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Aykut geht es von Tag zu Tag besser, und er gewinnt zunehmend an Kraft." Gleichzeitig blieb klar, dass für Haftbefehl zunächst seine vollständige Genesung im Mittelpunkt steht.

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Netflix Rapper Haftbefehl in seiner Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story".

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Instagram Haftbefehl und zwei Freunde, Oktober 2026

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Imago Haftbefehl im Dezember 2018

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