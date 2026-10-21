Kronprinzessin Ingrid Alexandra steht erste Audienz bevor

Für Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) steht am 28. Oktober ein ganz besonderer Termin im Kalender: Die Norwegerin hält zum ersten Mal seit ihrer Ernennung zur Kronprinzessin eine Audienz ganz allein ab. In ihrem Büro, dem Arkadenzimmer des Königlichen Schlosses in Oslo, trifft sie Vertreter der Schülerinitiative Operasjon Dagsverk sowie verschiedener beteiligter Hilfs- und Bildungsorganisationen. Die Tochter von König Haakon VIII. (53) nimmt damit einen weiteren royalen Termin allein wahr, ohne von ihrem Vater oder anderen Familienmitgliedern begleitet zu werden. Das norwegische Königshaus verkündete den Termin in einer Pressemitteilung, die unter anderem die norwegische Tageszeitung Dagbladet verbreitete. Darin heißt es: "Kronprinzessin Ingrid Alexandra empfängt am 28. Oktober Vertreter von Operasjon Dagsverk zu einer Audienz – der ersten Audienz allein als Kronprinzessin."

Zu Gast im Schloss sind neben der Leitung von Operasjon Dagsverk auch Vertreter des Hilfsfonds der Studierenden und Akademiker SAIH und der Jugendorganisation Solidaritetsungdom der Norwegischen Volkshilfe. Außerdem reist die südafrikanische Schülerorganisation Equal Education an. Der Empfang findet nur einen Tag vor der diesjährigen Ausgabe von Operasjon Dagsverk statt. Bei Operasjon Dagsverk verzichten Schülerinnen und Schüler in ganz Norwegen auf einen Unterrichtstag, um durch eigene Arbeit Spenden für Bildungsprojekte in anderen Teilen der Welt zu sammeln, wie RTL berichtet. In diesem Jahr fließen die Einnahmen in ein Vorhaben, das sich für sichere und gerechtere Schulen in Südafrika einsetzt. Mit dem Treffen im Arkadenzimmer wird das Projekt offiziell eröffnet und eine Verbindung zwischen Jugendlichen aus beiden Ländern geschaffen.

Erst seit wenigen Wochen steht Ingrid Alexandra als Kronprinzessin im Rampenlicht. Nach dem Tod ihres Großvaters König Harald V. (†89) am 28. August rückte sie auf den ersten Platz der norwegischen Thronfolge vor. Seither begleitete sie ihren Vater, König Haakon, bei mehreren offiziellen Anlässen, darunter auch bei dessen Vereidigung im norwegischen Parlament. Noch vor der Audienz steht für sie eine weitere Premiere an: Am 22. Oktober wird im Osloer Schloss ein festliches Dinner für die Abgeordneten des Stortings ausgerichtet. Dabei soll die Kronprinzessin zum ersten Mal in ihrer neuen Rolle eine Tiara tragen. Als Gastgeber treten an diesem Abend König Haakon, Königin Sonja (89) und Ingrid Alexandra gemeinsam auf. Königin Mette-Marit (53) bleibt öffentlichen Terminen weiterhin aus gesundheitlichen Gründen fern.

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Det kongelige hoff Kronprinzessin Ingrid Alexandra legt einen schriftlichen Eid auf die Verfassung ab

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Instagram / detnorskekongehus Kronprinzessin Mette-Marit mit Kronprinz Haakon und den Kindern Prinz Sverre Magnus und Prinzessin Ingrid Alexandra

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Getty Images Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei einer Vereidigungszeremonie im Storting in Oslo am 1. September 2026