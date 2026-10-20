Zeitmanagement: Guido Maria Kretschmer lebt wie ein "Mönch"

Guido Maria Kretschmer (61) hat einen Terminkalender, bei dem so manchem schwindelig werden dürfte: Er entwirft Mode, steht als Moderator vor der Kamera, führt sein Unternehmen und ist nebenbei noch Ehemann und Hundepapa. Hat sein Tag etwa mehr als 24 Stunden? Wie er alle seine Tätigkeiten unter einen Hut bekommt, verriet Guido nun im Gespräch mit Promiflash bei der About You Opera. Seine Antwort fiel dabei ungewöhnlich aus – denn Guido vergleicht seine Lebensweise tatsächlich mit der eines Geistlichen. "Ach, ich bin wie so ein Mönch. Ich bin Ora et labora", erklärte er. Bete und arbeite – diese alte Klosterregel ist für ihn offenbar die persönliche Formel, um den Alltag zu strukturieren. Dass er die Energie für einen so abwechslungsreichen Alltag mitbringt, sei ihm schon früh bewusst gewesen. Bereits seit seiner Kindheit wisse er, wie viel Kraft in ihm stecke und dass ihm diese Art der Beschäftigung besonders viel Freude bereite.

Im Promiflash-Interview beschrieb der Designer auch, wie sich sein Arbeitsalltag anfühlt. "Ich springe zwischen den Welten und hab das große Glück, dass ich meine ganzen Talente irgendwie zum Einsatz bringen darf", schilderte Guido. Neben seiner Energie betonte er vor allem, wie wichtig ihm Bescheidenheit und Dankbarkeit sind. Die vielen Chancen, die sich ihm bieten, weiß er offenbar zu schätzen und nimmt sie keineswegs als selbstverständlich hin. An einen Rückzug aus dem Berufsleben denkt er trotz seines vollen Terminkalenders offenbar noch lange nicht. "Aber eben auch dankbar, dass ich die Chance habe, so vieles zu tun. Das wäre ja bescheuert, wenn ich jetzt sagen würde, ich könnte morgen Stopp sagen", stellte der Moderator klar. Besonders schätze er daran einen bestimmten Aspekt: "Aber ich finde es schön, dass ich meine Zeit mitgestalten darf."

Vor wenigen Monaten ließ Guido dann auch durchblicken, wer ihm bei all dem Trubel den Rücken freihält: sein Ehemann Frank Mutters. Bei der Berliner Gesprächsreihe "Missverstehen Sie mich richtig" schwärmte der Designer im Talk mit Gregor Gysi (78) regelrecht von seinem Partner. "Der Frank ist die Endstufe. Der ist meine Rettung. Der ist in allem etwas besser als ich, würde ich sagen. In allem, was ich an Menschen schätze, ist er immer ein bisschen besser", lobte Guido. Seit inzwischen 41 Jahren gehen die beiden gemeinsam durchs Leben.

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Imago Guido Maria Kretschmer der About You Opera in Berlin

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Imago Guido Maria Kretschmer auf dem orangenen Teppich bei der ABOUT YOU Opera Fashion Show im Admiralspalast, Berlin, 07.10.2026

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Imago Guido Maria Kretschmer, Mai 2026