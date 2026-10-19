Ingrid Alexandra trägt als Kronprinzessin erstmals Tiara

Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) steht am 22. Oktober ein historischer Auftritt bevor: Erstmals in ihrer Funktion als Kronprinzessin wird sie bei einem festlichen Dinner für die Abgeordneten des norwegischen Stortings im Königlichen Schloss in Oslo eine Tiara tragen. Gemeinsam mit ihrem Vater König Haakon (53) und Königin Sonja (89) übernimmt die 22-Jährige dabei laut Svensk Damtidning nicht nur die Gastgeberrolle, sondern rückt auch deutlich stärker in den Mittelpunkt der royalen Verpflichtungen. Während die norwegische Königsfamilie ihre Aufgaben nach dem Ende der offiziellen Trauerzeit um König Harald V. (†89) schrittweise wieder aufnimmt, bleibt Königin Mette-Marit (53) den öffentlichen Terminen aus gesundheitlichen Gründen weiterhin fern.

Neben ihren wachsenden Repräsentationsaufgaben konzentriert sich Ingrid Alexandra auf ihr dreijähriges Studium der Sozialwissenschaften mit den Schwerpunkten internationale Politik und politische Ökonomie an der University of Sydney. Wegen des verschlechterten Gesundheitszustands ihrer Mutter Mette-Marit hatte die Kronprinzessin ihren Aufenthalt in Australien vorübergehend unterbrochen, um näher bei ihrer Familie in Norwegen zu sein und Aufgaben für das Königshaus wahrzunehmen. Ihren akademischen Abschluss verliert sie deshalb keineswegs aus den Augen: Nach Absolvierung mehrerer anstehender Verpflichtungen in ihrer Heimat soll es im Februar 2027 zurück nach Australien gehen.

Als älteste Tochter von Haakon und Mette-Marit wuchs Ingrid Alexandra gemeinsam mit ihren Brüdern Marius und Sverre Magnus in Skaugum auf. Ihre schulische Laufbahn schloss sie 2023 erfolgreich an der Elvebakken videregående skole in Oslo ab, bevor sie eine militärische Ausbildung absolvierte. Dank einer Verfassungsänderung aus dem Jahr 1990 gilt in Norwegen die geschlechtsunabhängige Erstgeborenen-Nachfolgeordnung, weshalb sie in der Thronfolge vor ihrem jüngeren Bruder steht. Schon zu ihrem 18. Geburtstag im Jahr 2022 wurde Ingrid Alexandra mit höchsten staatlichen Auszeichnungen geehrt und bereitet sich seither zielstrebig auf ihre künftige Rolle als Staatsoberhaupt vor.

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Getty Images Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei der feierlichen Eröffnung des 171. Stortings in Oslo, 2. Oktober 2026

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Getty Images König Haakon und Prinzessin Ingrid Alexandra bei der Vereidigung des neuen Königs im Storting in Oslo

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Getty Images Königin Sonja, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus winken nach der Beisetzung von König Harald V in Oslo

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