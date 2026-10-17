Königin Sonja lebt sich in Keramikwerkstatt kreativ aus

Königin Sonja (89) hat in der Keramikwerkstatt Tommerup in Dänemark selbst kräftig mit angepackt. Auf Bildern, die das norwegische Königshaus auf Instagram veröffentlicht hat, ist die 89-Jährige in Arbeitskleidung und mit Schutzmaske zu sehen, während sie an zwei außergewöhnlich großen Gefäßen arbeitet. Dabei entstand jedes Stück nicht etwa innerhalb weniger Tage: Einen ganzen Monat lang baute die Royal jedes Kunstwerk Stück für Stück aus Ton auf. Das Ergebnis kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen. Die beiden farbenfrohen Gefäße wiegen jeweils mehr als 400 Kilogramm. Nach der Fertigstellung ging es für die Gefäße auf die Reise nach Norwegen. Dort stehen sie nun vor dem Eingang der Dronning Sonja KunstStall in Oslo und empfangen die Besucher künftig dauerhaft. Bilder aus der Werkstatt, die das norwegische Königshaus veröffentlichte, zeigen die Königin mitten bei der Arbeit an den monumentalen Objekten.

Ein Keramikprojekt in dieser Größenordnung war auch für Königin Sonja eine Premiere. Nach Angaben des norwegischen Königshauses hatte sie zuvor noch nie derart große Arbeiten geschaffen. Wann genau die Aufnahmen entstanden sind und zu welchem Zeitpunkt die beiden Gefäße gefertigt wurden, wurde allerdings nicht mitgeteilt. Als Vorlage diente der Monarchin eine deutlich kleinere Keramikvase aus der Sammlung von Königin Maud, die 2025 in einer Ausstellung zu sehen war. Daraus entwickelte Sonja ihre ganz eigene Interpretation – größer und in leuchtenden Farben. Mit dem neuen Standort der Werke nimmt auch die Dronning Sonja KunstStall ihren Betrieb wieder auf. Die Galerie öffnet am 16. Oktober erstmals seit dem Tod von König Harald am 28. August. Während der anschließenden Hoftrauer war sie geschlossen geblieben.

Die Royal beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren intensiv mit Kunst und Keramik. Schon vor den beiden mehr als 400 Kilogramm schweren Arbeiten gestaltete sie zahlreiche Gefäße selbst. Ihre Galerie in Oslo bekommt mit den zwei Arbeiten nun einen besonders persönlichen Blickfang: Die Werke verbinden die langjährige kreative Leidenschaft der Königin mit der Inspiration durch Königin Maud. Die Veröffentlichung der Werkstattbilder zeigt Sonja außerdem nach den Wochen der Trauer um ihren Ehemann König Harald wieder bei einer Tätigkeit, der sie seit vielen Jahren nachgeht.

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Getty Images Königin Sonja von Norwegen beim Lunch im Rathaus von Aarhus während des Staatsbesuchs in Dänemark

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Getty Images Die Weihnachtskarte der norwegischen Royals, Dezember 2024

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Imago Königin Sonja und König Harald von Norwegen, Juni 2026