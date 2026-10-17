Tränen: Beim ersten Auftritt als König wird Haakon emotional

Am Dienstag nahm König Haakon VIII. (53) zum ersten Mal einen Termin als Monarch von Norwegen wahr. Wie Dagbladet berichtet, kämpfte er während des Events mit den Tränen und wirkte sichtlich ergriffen. Zuvor war die nationale Trauerzeit für seinen Vater König Harald beendet worden, der am 28. August verstorben war. Gegenüber Nettavisen beantwortete Haakon auch die Frage, was ihm an seinem Vater am meisten fehle. Mit tränenerstickter Stimme sagte er: "Vielleicht mit ihm zu sprechen, wenn es etwas gibt, worüber ich mich freue, oder etwas, worüber ich traurig bin. Oder ihn anrufen zu können."

Im Interview mit dem Portal blickte er auch auf die vergangenen Wochen zurück. Er reflektierte mit besonders viel Stolz, wie sehr die gesamte royale Familie zusammengekommen war und sich gegenseitig unterstützt hatte. "Es war etwas ganz Besonderes, die Trauer mit so vielen zu teilen, nachdem ich meinen Vater verloren habe und wir alle unseren König verloren haben", so Haakon. Auf den Wechsel an der Spitze der Königsfamilie habe er sich zwar vorbereitet, aber es sei dennoch etwas, auf das man sich "nie genügend vorbereiten könne". Trotz der persönlichen Ausnahmesituation empfinde er große Verbundenheit mit seinem neuen Amt: "Das Erste, woran ich denke, ist, dass ich sehr stolz darauf bin, Norwegen vertreten zu dürfen. Wir haben so viel Gutes in unserer Gesellschaft."

Der neue König von Norwegen baut seine Regentschaft auf einer starken Grundlage auf, wie er selbst im Interview erzählte. "Es gibt ein unglaublich gutes Fundament, auf dem man weiter aufbauen kann. Sowohl das, was König Harald mit seiner Arbeit geschaffen hat, als auch Königin Sonja, meine Mutter", erklärte er laut Nettavisen. Auf die Unterstützung seiner Mutter kann er auch weiterhin zählen. Haakon selbst erzählt stolz, dass Königin Sonja nach wie vor die Krone repräsentieren und die königliche Familie im Dienst unterstützen wird. Damit steht fest: Königin Sonja wird auch unter der Regentschaft ihres Sohnes offizielle Termine für Norwegen wahrnehmen und das Land bei Anlässen repräsentieren.

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Imago König Haakon bei der Trauerprozession für König Harald in Oslo

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Getty Images Die Weihnachtskarte der norwegischen Royals, Dezember 2024

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Getty Images König Haakon VIII. legt im Storting in Oslo den Amtseid ab, 1. September 2026