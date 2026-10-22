113 Kilo weg: Christopher Schwarzenegger zeigt sich topfit

Christopher Schwarzenegger (29) sorgt derzeit mit seinem neuen Auftreten für Aufsehen. Bei einem Spaziergang in Los Angeles zeigte sich der Sohn von Arnold Schwarzenegger (79) und Maria Shriver (70) muskulöser und durchtrainierter denn je. In einem blauen T-Shirt, weißen Sportshorts und braunen Sneakern präsentierte er seine veränderte Figur. An seiner Seite waren dabei gleich zwei wichtige Frauen seines Lebens: Seine Mutter Maria und eine Freundin begleiteten ihn bei dem gemeinsamen Ausflug. Wie Page Six berichtet, soll Christopher seit dem Start seiner Abnehmreise im Jahr 2019 innerhalb von fünf Jahren rund 250 Pfund verloren haben. Das entspricht etwa 113 Kilogramm. Dafür stellte er seine Ernährung um und baute konsequent Bewegung in seinen Alltag ein. Inzwischen erinnert sein kräftiger Look deutlich an seinen berühmten Vater. Arnold feierte vor seiner Hollywood-Schauspielkarriere große Erfolge als Bodybuilder und gewann insgesamt siebenmal den prestigeträchtigen Titel Mr. Olympia.

Ausgelöst wurde die Veränderung durch einen Aufenthalt in Australien im Jahr 2019. Damals wurde Christopher bewusst, wie sehr ihn sein Gewicht im Alltag und bei persönlichen Wünschen einschränkte. "Es war ein langer Prozess", erklärte er im vergangenen Jahr beim Beacher Vitality's Happy & Healthy Summit in Los Angeles, wie Page Six berichtete. Ein konkretes Beispiel lieferte er gleich mit: "Ich dachte: 'Ich möchte Fallschirm springen.' Und meine Freunde meinten: 'Ja, keine Chance.' Da dachte ich: 'Ja, ich kann nicht Fallschirm springen'", erzählte er. Um Gewicht zu verlieren, probierte Christopher verschiedene Ernährungs- und Trainingsansätze aus und passte sie immer wieder an. Gewichtheben, Boxen und Wandern gehörten zu seinem Programm. Während der Fastenzeit strich der gläubige Katholik zudem Brot von seinem Speiseplan. Allein dadurch habe er nach eigener Aussage rund 30 Pfund, also knapp 14 Kilogramm, verloren.

Mit seinem Körperbild beschäftigte sich Christopher schon deutlich früher. Bereits in der Highschool habe er verschiedene Ansätze getestet, darunter gelieferte Diätmahlzeiten. Mit den ungewöhnlichen Schulessen habe er sich damals jedoch wie ein Außenseiter gefühlt. Trotz seines großen Erfolgs sah er seine Entwicklung beim Summit noch nicht als abgeschlossen an: "Selbst heute noch … wenn ihr von Vorher-Nachher-Fotos sprecht … habe ich nicht das Gefühl, schon ein 'Nachher' zu sein. Ich habe nicht das Gefühl, bereits an diesem Punkt zu sein." Seine Familie zeigte ihren Stolz über die sichtbare Veränderung dagegen ganz offen. Schwester Katherine Schwarzenegger (36) veröffentlichte an Thanksgiving 2025 mehrere Familienfotos, auf denen Christopher bereits sehr muskulös wirkte. Dazu schrieb sie: "So vieles, wofür man dankbar sein kann." Neben der optischen Ähnlichkeit zu Arnold zeigen sich bei Christopher inzwischen auch Parallelen zu seinem Halbbruder Joseph Baena (29). Joseph ist Schauspieler und ebenfalls als Bodybuilder aktiv – er präsentiert seinen trainierten Körper regelmäßig öffentlich.

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https://www.instagram.com/p/DcHy01pGIiY/?img_index=8 Christopher Schwarzenegger präsentierte stolz seine muskulösen Oberschenkel auf Instagram

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Getty Images Arnold Schwarzenegger und Sohn Patrick mit der ganzen Familie in Los Angeles

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Instagram / joebaena Joseph Baena und Arnold Schwarzenegger 2026