Countrysänger John Anderson ist mit 71 Jahren gestorben

Traurige Nachrichten aus der Countrymusik: John Anderson ist am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, im Alter von 71 Jahren gestorben. Sein Management bestätigte gegenüber The Tennessean, dass der Musiker in seinem Zuhause in Smithville im US-Bundesstaat Tennessee starb. Eine Todesursache wurde zunächst nicht genannt. Der aus Orlando in Florida stammende Künstler hatte sich erst drei Tage zuvor bei der Medallion Ceremony der Country Music Hall of Fame im CMA Theater in Nashville öffentlich gezeigt. Es sollte sein letzter Auftritt werden. Berühmt wurde John vor allem mit Countryhits wie "Swingin'" und "Straight Tequila Night". Die traurige Nachricht teilte seine Familie am Mittwochabend über Andersons Instagramaccount mit. Zugleich baten die Angehörigen darum, sie in dieser schweren Zeit in ihre Gedanken und Gebete einzuschließen.

In ihrem Statement auf Johns Instagramaccount schrieb die Familie: "Mit schwerstem Herzen teilen wir den Tod unseres geliebten Ehemanns, Vaters, Großvaters und besten Freundes mit. Für die Welt war er ein begnadeter Countrymusiksänger, dessen Stimme und Lieder unzählige Leben berührten. Für uns war er so viel mehr." Auch zahlreiche Musikstars meldeten sich zu Wort und nahmen öffentlich Abschied. Gwen Stefani (57) erklärte auf Instagram: "Wir haben ihn geliebt!! Seine Musik ist für immer Teil der Herzen unserer Familie!! Gx." Luke Combs (36) reagierte dort ebenfalls auf die Todesnachricht. "Verdammt. Ruhe in Frieden, John. Danke für die Songs", schrieb der Sänger. Jason Aldean (49) bezeichnete den Verstorbenen als einen seiner absoluten Lieblingsmusiker. Er sei mit dessen Platten groß geworden und habe mithilfe dieser Musik das Gitarrenspielen gelernt. Besonders dankbar sei Jason dafür, John im Laufe der Jahre mehrfach getroffen und gemeinsam mit ihm auf der Bühne gestanden zu haben.

Zurück bleibt seine Ehefrau Jamie Anderson, mit der der Musiker 43 Jahre verheiratet war. Noch bei seinem letzten öffentlichen Termin am Sonntag hatte sich das Paar gemeinsam in Nashville gezeigt. In ihrem Statement beschrieben die Angehörigen ihn als das Herz der Familie: Er habe sie zum Lachen gebracht, bedingungslos geliebt und selbst alltägliche Momente zu etwas Besonderem gemacht. Sein größtes Vermächtnis bestehe für sie daher nicht nur aus seinen Liedern, sondern vor allem aus seiner Liebe und den gemeinsamen Erinnerungen. Johns Karriere hatte bereits in den 1970er-Jahren Fahrt aufgenommen. Neben "Swingin'" und "Straight Tequila Night" gelangen ihm unter anderem mit "Seminole Wind" und "Money in the Bank" große Erfolge. Für "Swingin'" erhielt er 1983 bei den CMA Awards die Auszeichnung als Single des Jahres. 2014 folgte die Aufnahme in die Nashville Songwriters Hall of Fame. Seit 2024 gehört der Countrymusiker außerdem zur Country Music Hall of Fame.

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Getty Images John Anderson spielt beim CMA Music Festival 2017 in Nashville Gitarre

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Getty Images John Anderson tritt bei der Eröffnungsfeier von Country Crossing in Dothan, Alabama, auf

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Getty Images John Anderson tritt beim CMA Music Festival 2017 in Nashville auf

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