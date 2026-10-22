Micha hat "nicht die Eier": Carina stellt sich gegen Gloria

Bei Temptation Island VIP sorgt nicht nur das Geschehen vor der Kamera für Aufregung – auch abseits der Show geraten zwei Teilnehmerinnen der aktuellen Staffel aneinander. Carina Ojiudo-Ambrose teilte in ihrer Instagram-Story deutlich gegen Gloria Schwesinger (34) aus. Auslöser war eine Fragerunde auf Instagram, in der Gloria zuvor Verführerin Angie kritisiert hatte. Hintergrund ist die zweite Folge der Realityshow, in der sich Glorias Partner Micha sichtlich angetan von der Single-Dame zeigte. Während Gloria sich vor allem an Angies vulgären Sprüchen störte, sieht Carina die Verantwortung an anderer Stelle: bei Micha selbst. In ihrer Story forderte sie Gloria deshalb öffentlich dazu auf, die Situation aus einer anderen Perspektive zu betrachten. "Nimm deine Brille ab und schau den Tatsachen in die Augen. Denn daran ist nicht die Frau schuld, sondern dein Partner. Er ist derjenige, der sofort das Gespräch hätte unterbinden müssen und sagen müssen: 'Ey, hör auf, so ein Gespräch möchte ich nicht führen, denn das ist respektlos meiner Frau gegenüber'", stellte die Reality-Bekanntheit klar.

Zuvor hatte Gloria in ihrer Fragerunde erklärt, warum Angies Auftreten bei ihr für Unmut sorgte. "Klasse, Stil und Niveau habe ich in diesen Gesprächen ebenfalls vergebens gesucht. Ich hab mich ehrlich gesagt fremdgeschämt", stellte sie klar. Besonders unangenehm sei es für sie gewesen, Micha mit ordinären Bemerkungen über das Bügeln und Eincremen seines Genitalbereichs konfrontiert zu sehen. Aus ihrer Sicht habe Angie Verführung mit einem möglichst vulgären Auftreten verwechselt. Ganz ohne Kritik ließ Gloria ihren Partner allerdings nicht davonkommen: Sie hätte sich von ihm eine deutlichere Grenzziehung gewünscht, vermutete jedoch, dass er die Verführerin nicht vor den Kopf stoßen wollte. Diese Erklärung ließ Carina allerdings nicht gelten. Micha hätte das Gespräch ihrer Meinung nach sofort unterbinden und klarstellen müssen, dass ein solches Verhalten seiner Partnerin gegenüber respektlos sei. Ihr Urteil fiel deutlich aus: "Das hat auch nichts damit zu tun, dass er die Frau nicht vor den Kopf stoßen wollte oder sie beleidigen würde, sondern: Dein Mann hat einfach nicht die Eier."

Carinas Kritik richtet sich grundsätzlich dagegen, dass bei Temptation Island immer wieder die Verführerinnen für das Verhalten der vergebenen Männer verantwortlich gemacht werden. Schließlich erfüllten die Frauen in der Show eine vorgegebene Rolle, in der es auch mal vulgär werden oder darum gehen könne, Grenzen auszutesten. Nach eigenen Angaben habe sie Gloria bereits mehrfach dazu aufgefordert, die Verführerinnen weder zu beleidigen noch herabzusetzen. Stattdessen solle sie sich auf das Verhalten ihres Partners konzentrieren: "Der, der hier wirklich charakterschwach ist, ist dein Boy. Und ich weiß nicht, warum sie immer noch versucht, nach der Ausstrahlung, wo sie schwarz auf weiß sieht, wie ihr Partner interagiert, den Fehler nicht bei ihm zu suchen und zu finden." Carina zufolge rede Gloria sich Michas Verhalten weiterhin schön, obwohl sie die entsprechenden Szenen inzwischen selbst sehen könne. Beide Realitystars nehmen mit ihren jeweiligen Partnern an der aktuellen Staffel teil und stellen dort ihre Beziehungen auf die Probe.

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Instagram / carina.nl Carina Ojiudo-Ambrose, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL / Jonas Mohr Gloria Schwesinger und ihr Partner Micha, "Temptation Island VIP"-Paar 2026

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Instagram / carina.nl Carina Ojiudo-Ambrose, Juli 2026