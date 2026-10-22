Taylor Swift gerät in Konflikt mit Fan im Footballstadion

Beim Heimspiel der Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers sorgte ein Vorfall auf der Tribüne für Aufsehen. Im Mittelpunkt stand ausgerechnet Taylor Swift (36), die am Sonntag im Arrowhead Stadium in Kansas City ihren Partner Travis Kelce (37) anfeuerte. Wie Daily Mail berichtet, soll eine Zuschauerin gleich vier Sitzplätze in einer fremden Reihe überquert haben, um die Sängerin in ihrer VIP-Suite mit dem Handy zu filmen. Podcast-Hostin Ashlie Molstad, die unmittelbar daneben saß, beobachtete die Szene. Ihren Angaben zufolge rief die Besucherin mehrfach laut Taylors Namen, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Musikerin soll daraufhin mit einer Geste signalisiert haben, dass die Frau ihr Handy weglegen und sich stattdessen auf das Footballspiel konzentrieren solle. Ein Sicherheitsmitarbeiter schritt schließlich ein und forderte die Zuschauerin auf, die Reihe zu verlassen. Zu einem größeren Streit kam es dabei offenbar nicht.

Ashlie selbst saß nach eigenen Angaben auf dem fünften Platz der Reihe und bekam den Vorfall aus nächster Nähe mit. "Soweit ich wusste, war sie direkt neben mir und rief Taylors Namen", schildert sie gegenüber Daily Mail. Ein Sicherheitsmitarbeiter habe die Besucherin daraufhin aufgefordert, ihren Platz zu verlassen: "Das sind nicht Ihre Plätze. Sie müssen gehen." Die Frau, die offenbar aus Deutschland angereist war und ein Oktoberfest-Outfit trug, habe versucht, mit ihrer langen Anreise zu argumentieren. Dennoch hielt sie ihr Handy erneut für ein Foto hoch. Der Bodyguard soll daraufhin die Kamera mit seiner Hand verdeckt und unmissverständlich reagiert haben: "Das ist mir egal. Das sind nicht Ihre Plätze." Was Taylor selbst dazu sagte, konnte Ashlie vor Ort nicht hören. Auf einer Videoaufnahme habe sie jedoch sinngemäß die Worte "Ich schaue das Spiel" erkannt.

Taylor schaute sich den 22:6-Erfolg der Kansas City Chiefs gemeinsam mit Basketballstar Caitlin Clark und ihrer Freundin Este Haim (40) aus der VIP-Suite an. Doch die aufdringliche Zuschauerin blieb offenbar nicht der einzige Störfaktor an diesem Abend. Wie Ashlie berichtet, hätten immer wieder Fans nach der Sängerin gerufen, Schilder in die Höhe gehalten oder sich in den Gängen versammelt, um einen Blick auf sie zu erhaschen. Ein Mann soll sogar so weit gegangen sein, sich an die abgedunkelte Scheibe der Suite zu drücken und Taylor den Mittelfinger zu zeigen. Daraufhin wandten sich Ashlie und ihre Begleiterin an die anwesenden Polizisten, die den Mann schließlich entfernten. Dabei seien die beiden selbst begeisterte Swifties. Trotz ihrer Bewunderung für den Popstar hätten sie jedoch bewusst darauf verzichtet, Taylor nach der Partie anzusprechen. Sie wollten die Musikerin nicht zusätzlich bedrängen.

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Getty Images Taylor Swift bei der Academy Museum Gala in Los Angeles, 17. Oktober 2026

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Getty Images Ashley Avignone, Alana Haim, Ross Travis, Taylor Swift, Este Haim und Danielle Haim beim Super Bowl

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens