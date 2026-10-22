Nervös: Charlotte Engelhardt spricht offen über rote Flecken

Charlotte Engelhardt (48) spricht offen über eine Unsicherheit, die ihr früher ziemlich zu schaffen machte! In ihrem Podcast "The Real Ex-Wives" verrät die Moderatorin, dass sie bei öffentlichen Auftritten und in stressigen Situationen häufig rote Flecken an Hals und Dekolleté bekam. Die sichtbaren Rötungen waren ihr so unangenehm, dass sie sogar ihre Kleiderwahl danach richtete. Statt tief ausgeschnittener Outfits trug Charlotte bei beruflichen Terminen lieber hochgeschlossene Oberteile, um die Flecken zu verstecken. In dem Podcastvideo, das sie in ihrer Instagram-Story teilte, zeigt die TV-Bekanntheit auf die betroffenen Stellen und blickt mit einer ordentlichen Portion Selbstironie auf diese Zeit zurück. Was ihr früher unangenehm war, scheint sie heute deutlich gelassener zu sehen. Mittlerweile kann Charlotte offenbar über ihre damalige Unsicherheit schmunzeln und spricht ganz entspannt mit ihren Followern darüber.

Besonders die Zeit um 2005 ist Charlotte dabei in Erinnerung geblieben. Damals gehörten tief ausgeschnittene Oberteile zu ihren Lieblingslooks – doch genau die wurden bei ihren Moderationsjobs zunehmend zum Problem. "Ich hatte da wirklich eine Zeit lang, dass ich nichts Ausgeschnittenes mehr angezogen habe, wenn ich eine Moderation hatte oder irgendwas", erzählt die Unternehmerin. Denn sobald sie nervös wurde, zeigten sich die auffälligen Rötungen auf ihrer Haut. Irgendwann zog Charlotte deshalb Konsequenzen: "Ich hab wirklich dann zugemacht, weil ich immer diese roten Flecken bekommen habe. Überall. Und die waren mir so unangenehm." Fortan setzte die Moderatorin bei ihren Auftritten lieber auf Kleidung, die möglichst viel Haut bedeckte. So konnte sie sich vor der Kamera auf ihre Arbeit konzentrieren, ohne sich ständig Gedanken über die sichtbaren Flecken machen zu müssen.

Die Anekdote stammt aus dem Podcast "The Real Ex-Wives" mit Charlotte und Georgina Stumpf, aus dem Charlotte einen Ausschnitt in ihrer Instagram-Story veröffentlichte. Darin sitzt die zweifache Mutter gemütlich in einem Sessel vor dem Kamin. Gekleidet in einen cremefarbenen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose erinnert sie sich an ihre früheren Moderationsauftritte. Mit den Händen deutet sie dabei auf Hals und Dekolleté, um zu zeigen, wo die roten Flecken damals besonders auffällig waren. Obwohl die Erinnerung sie nachdenklich stimmt, nimmt Charlotte ihre damaligen Outfitentscheidungen mit Humor. In ihrem gemeinsamen Podcast mit Georgina Stumpf spricht die Moderatorin regelmäßig über persönliche Erlebnisse und Erfahrungen. Diesmal gewährt sie einen Einblick in eine Seite ihres früheren Berufsalltags, von der die Fernsehzuschauer damals vermutlich kaum etwas mitbekommen haben.

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Imago Charlotte Engelhardt, August 2026

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IMAGO / Future Image Charlotte Engelhardt, Februar 2026

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IMAGO / Horst Galuschka Charlotte Würdig, Moderatorin