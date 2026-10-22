Kaulitz-Brüder in Deutschland ohne ihre Koffer gestrandet

Für Bill Kaulitz (37) und seinen Zwillingsbruder Tom (37) begann ihre Rückkehr nach Deutschland mit einer unangenehmen Überraschung. Die Tokio Hotel-Stars waren von Los Angeles aus angereist, um in den kommenden rund zwei Monaten zahlreiche berufliche Termine wahrzunehmen. Während die Musiker planmäßig landeten, fehlte von ihren insgesamt 14 Koffern allerdings jede Spur. Besonders ärgerlich: Weder beim Zwischenstopp in Frankfurt noch nach ihrer Ankunft in Berlin erhielten die Brüder offenbar eine Auskunft darüber, wo sich ihr Gepäck befand. Erst am Abend im Hotel erfuhren sie schließlich, dass sämtliche Koffer noch immer in Los Angeles standen, berichtete Blick. Insgesamt mussten Bill und Tom ganze 34 Stunden auf ihre Sachen warten. Wie sehr ihn die Panne ärgerte, hatte Bill bereits wenige Tage zuvor in seiner Instagram-Story deutlich gemacht, in der er die Situation kurzerhand als "Worst Case" bezeichnete.

Besonders ungünstig war die Gepäckpanne, weil die Brüder neben Hundefutter für Bills Vierbeiner auch sämtliche Outfits für bevorstehende Promotermine, Auftritte und Tourkonzerte eingepackt hatten. Da sie am Wochenende ankamen, konnten sie sich auch nicht ohne Weiteres Ersatz besorgen. Für zusätzlichen Ärger sorgte, dass sie trotz First-Class-Tickets, Lufthansa-Circle-Status bei Miles & More und gebuchtem VIP-Service nicht rechtzeitig informiert worden seien. "Einem nicht mitzuteilen, wenn dein Gepäck nicht mit an Bord geht, ist eine Unverschämtheit!", schimpfte Bill im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Dabei war die Reise alles andere als günstig: Laut Blick kosten entsprechende First-Class-Flüge von Los Angeles nach Frankfurt rund 15.500 Euro pro Person.

Bill und Tom wurden als Mitglieder von Tokio Hotel berühmt und geben ihren Fans mittlerweile auch in ihrem gemeinsamen Podcast regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Entsprechend ausführlich besprachen die Zwillinge dort die Probleme bei ihrer Anreise. Besonders Bill zeigte sich enttäuscht, schließlich seien die Brüder aufgrund ihres hohen Vielfliegerstatus bei Miles & More normalerweise einen ganz anderen Service gewohnt. "Da kommt eigentlich der Pilot, der dich begrüßt, da wird dir ein roter Teppich ausgerollt, du bist der meistgeflogene Mensch mit dieser Airline", erklärte er in "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Für den Sänger hatte das Gepäckchaos allerdings noch eine weitere unangenehme Konsequenz: In einem der Koffer befand sich das Futter für seine Hunde, die ihn während seines längeren Aufenthalts in Deutschland begleiten sollten. Damit mussten nicht nur die Musiker, sondern auch Bills Vierbeiner auf die verspätete Lieferung warten.

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ZDF/ Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz

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