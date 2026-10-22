Drew Barrymore kann sich Leben im Ruhestand kaum vorstellen

Drew Barrymore (51) kann sich aktuell gar nicht vorstellen, ihre jahrzehntelange Karriere hinter sich zu lassen. In ihrer Sendung "The Drew Barrymore Show" sprach die Schauspielerin mit WWE-Legende John Cena (49) über den passenden Moment für den Ruhestand. Drew, die schon als Kind durch Filme wie "E.T. – Der Außerirdische", "Der Feuerteufel" und "Triple Trouble" berühmt wurde, betonte dabei, dass sie derzeit keineswegs aufhören wolle. Dennoch beschäftigt die Gastgeberin die Frage, woran man erkennt, dass es Zeit ist, loszulassen. Einen passenden Gesprächspartner fand sie in John: Der Wrestler und Schauspieler hatte seine WWE-Karriere 2025 beendet. Deshalb wollte Drew von ihrem Gast wissen, wie er diesen Entschluss gefasst hatte. "Ich weiß nicht, wie und wann ich loslassen soll. Und ich möchte noch nicht unbedingt in den Ruhestand gehen. Deshalb war ich einfach neugierig, wie du entschieden hast, dich vom Wrestling zurückzuziehen", schilderte Drew.

John Cena erzählte daraufhin, der passende Moment sei gekommen, "wenn deine Überzeugungen übereinstimmen und es sich wie die richtige Entscheidung anfühlt". An mangelnder Begeisterung für das Wrestling lag es bei ihm anscheinend nicht. In der Show machte er seine Leidenschaft fürs Wrestling deutlich: "Ich möchte für immer im Ring stehen. Ich möchte jetzt dort sein. Ich liebe es. Ich werde es immer lieben." Für seinen Abschied war vielmehr ein persönlicher Vorsatz ausschlaggebend. "Ich habe mir außerdem versprochen, keine schlechte Arbeit zu leisten. Nicht aus Egoismus für mein eigenes Ego weiterzumachen, nur mein eigenes Ding zu nähren und allen anderen etwas wegzunehmen", erklärte er.

Dass Drew Barrymore berufliche Veränderungen zunächst verunsichern können, zeigte sich bereits beim Start ihrer eigenen Talkshow. Gegenüber AARP erinnerte sie sich: "Als ich anfing, hatte ich schreckliche Angst. Ich fühlte mich sehr unsicher und litt unter einer Art Hochstaplersyndrom, weil ich mich selbst verurteilte." Nach fünf Jahren habe sich laut Drew jedoch vieles verbessert. Diese Entwicklung sei jedoch nicht über Nacht erfolgt. Inzwischen beginnt sie Interviews mit einem Plan und bereitet sich durch gründliche Recherche vor. Auch abseits dieser Gedanken ans Loslassen gab es für Drew zuletzt handfeste Gründe, weiterzumachen. Vor acht Monaten verbuchte "The Drew Barrymore Show" einen großen Erfolg: CBS Stations und CBS Media Ventures verlängerten die Daytime-Talkshow gleich um zwei weitere Staffeln.

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Getty Images Drew Barrymore bei der 11th Breakthrough Prize Ceremony in Santa Monica

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Getty Images John Cena nach der Niederlage gegen Cody Rhodes bei WWE SummerSlam im MetLife Stadium, East Rutherford, August 2025

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Getty Images Drew Barrymore beim "TCM Classic Film Festival" in New York City