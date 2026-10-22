Einblick: So bereitet sich Cathy Hummels auf die Bühne vor

Cathy Hummels (38) gewährt ihren Fans einen Einblick in ihre aktuelle Beauty-Routine. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Moderatorin ganz natürlich und ungeschminkt, während sie sich für einen offenbar bevorstehenden Termin stylen lässt. Auf dem Schnappschuss sitzt die Unternehmerin entspannt an einem Tisch, während sich eine Frau hinter ihr um ihre langen Haare kümmert. Statt eines glamourösen Outfits trägt Cathy einen hellrosafarbenen Bademantel mit einer weißen, flauschigen Kapuze. Transparente Augenpads unter ihren Augen sorgen währenddessen für eine zusätzliche Portion Pflege. Dass hinter dem Beauty-Programm ein bestimmter Anlass steckt, deutet die Münchnerin selbst an: "Vorbereitungen", schreibt sie zu der Aufnahme, ohne ihren Followern weitere Details zu verraten. Ob sie sich für einen öffentlichen Auftritt, einen beruflichen Termin oder eine andere Veranstaltung zurechtmachen lässt, bleibt damit vorerst offen.

Auch die Details rund um Cathys Stylingplatz sind in der Aufnahme gut zu erkennen. Vor der Moderatorin stehen mehrere Getränke und verschiedene Utensilien, darunter ein großer Becher mit Strohhalm und ein dunkler Trinkbecher. Während die Stylistin hinter ihr weiter an ihren Haaren arbeitet, richtet Cathy ihren Blick nach unten und scheint die Behandlung ganz gelassen zu genießen. Von Stress oder hektischen Vorbereitungen ist jedenfalls nichts zu erkennen. Einen möglichen Hinweis auf den Anlass liefert die Unternehmerin mit einer Verlinkung in ihrer Story. Dort markiert sie den Instagram-Account @rosalieamma.noa, verrät allerdings nicht, in welchem Zusammenhang das Profil mit ihrem Styling steht. Ihre Follower dürfen somit zwar einen Blick hinter die Kulissen werfen, müssen sich aber weiterhin gedulden, bis Cathy das Geheimnis um ihren bevorstehenden Termin lüftet.

Möglicherweise steckt hinter Cathys Stylingvorbereitungen ein ganz besonderer Anlass. In ihren vorherigen Instagram-Storys machte die Moderatorin nämlich auf den Blauen Panther aufmerksam, dessen Preisverleihung am 21. Oktober 2026 ausgestrahlt wird. Ob ihr aktueller Beauty-Termin damit zusammenhängt, verrät die Münchnerin zwar nicht, doch ein Zusammenhang wäre durchaus denkbar. Als Moderatorin, Unternehmerin und Influencerin ist Cathy regelmäßig bei Veranstaltungen und öffentlichen Events zu sehen. Über Instagram nimmt die Mutter eines Kindes ihre Follower dabei gerne mit hinter die Kulissen und gewährt Einblicke in ihren beruflichen Alltag. Ob sie sich diesmal tatsächlich für einen Auftritt rund um den Blauen Panther zurechtmachen lässt oder ein ganz anderer Termin ansteht, bleibt allerdings offen.

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Imago Cathy Hummels bei der Umbrella Foundation Charity Night im Hyatt Regency Düsseldorf, 28.05.2026

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Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Oktober 2026

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cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2026 in Miami