Krebs: Bethenny Frankel sollte sich Brüste entfernen lassen

Ein Termin bei einem kostspieligen medizinischen Dienstleister hat Bethenny Frankel (55) offenbar völlig aus der Bahn geworfen. Wie die ehemalige The Real Housewives of New York City-Darstellerin in einem Instagram-Video berichtete, sei ihr nach Gen- und Bluttests ein angebliches Brustkrebsrisiko von 98 Prozent mitgeteilt worden. Eine Mitarbeiterin habe ihr daraufhin sogar zu einer vorsorglichen Entfernung beider Brüste geraten. "Die Frau sagte: 'Ich würde einfach eine doppelte Mastektomie machen lassen, weil ich sichergehen wollen würde.' Ich war wie ein erstarrtes Reh und sah sie an, als wollte ich sagen: 'Ähm, okay'", erinnerte sie sich in dem Clip. Noch während desselben Termins habe allerdings eine andere Spezialistin für Frauengesundheit der drastischen Empfehlung widersprochen. Eine doppelte Mastektomie sei zu diesem Zeitpunkt keineswegs notwendig, habe die zweite Fachfrau klargestellt.

Stattdessen habe die Medizinerin ihr zu besonders sorgfältigen Kontrollen geraten. "Nein, nein, das brauchen Sie jetzt nicht. Sie müssen die Untersuchungen nur sehr ernst nehmen und gewissenhaft durchführen lassen", gab Bethenny die Worte wieder. Bei einer anschließenden Brust-MRT hätten die Ärzte dann eine "winzige Auffälligkeit" entdeckt, die genauer untersucht und biopsiert werden sollte. Die Radiologin habe sich darüber allerdings nicht sonderlich besorgt gezeigt. Als Bethenny schließlich zur Gewebeentnahme erschien, kam es zur nächsten Wendung: Die zuvor entdeckte Stelle ließ sich nicht mehr finden. "Wir können das, was wir vorher gefunden haben, nicht finden, also kommen Sie in sechs Monaten zu einer MRT zurück. Ende", schilderte die Unternehmerin die Mitteilung des medizinischen Personals. Einen bestätigten auffälligen Befund oder gar eine Brustkrebsdiagnose gibt es damit bislang nicht. Stattdessen soll in einem halben Jahr eine erneute MRT-Kontrolle erfolgen.

Die gesamte Erfahrung beschrieb Bethenny als "ein wenig nervenaufreibend" und nutzte die Gelegenheit, um einen eindringlichen Appell an ihre Follower zu richten. "Alles, was ich sagen kann, ist: Seid gewissenhaft, seid gründlich, überprüft alles doppelt und dreifach, lasst euch untersuchen. Seid übervorsichtig. Es gibt eine Menge Mist. Und wisst ihr was? Die meisten Dinge passieren nicht, aber manche schon. Also bleibe ich dran. Ich handle proaktiv", erklärte sie in dem Video. Dass die Reality-TV-Bekanntheit beim Thema Gesundheit besonders aufmerksam ist, hat offenbar auch mit früheren Erfahrungen zu tun: Nach eigenen Angaben war bei ihr in der Vergangenheit fälschlicherweise eine chronische Nierenerkrankung diagnostiziert worden. Privat ist Bethenny Mutter einer Tochter. Die 16-jährige Bryn stammt aus ihrer früheren Beziehung mit Jason Hoppy.

Anzeige Anzeige

Imago Bethenny Frankel, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Bethenny Frankel bei den Glamour Women Of The Year Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Bethenny Frankel, TV-Star