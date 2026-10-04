Bethenny Frankel rechnet mit ihrem Ex Jason Hoppy ab

Bethenny Frankel (55) findet deutliche Worte für das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann Jason Hoppy. Im Podcast "Friends Keep Secrets" sprach der Realitystar über die gemeinsame Erziehung ihrer 16-jährigen Tochter Bryn und machte klar, dass von Harmonie derzeit offenbar keine Rede sein kann. Gastgeber Benny Blanco (38) wollte von Bethenny wissen, ob sie und Jason inzwischen friedlich nebeneinander existieren könnten. Ihre bissige Antwort: "Wir existieren beide auf dieser Erde, das ist also schon mal positiv." Die Unternehmerin ließ in dem Gespräch außerdem durchblicken, dass die vergangenen Monate besonders zäh waren: "Es war ein angespanntes Jahr. Es war ein herausforderndes Jahr." Bethenny und Jason hatten sich bereits 2012 nach fast drei Jahren Beziehung getrennt. Bis die Scheidung rechtskräftig war, sollte es allerdings noch bis 2021 dauern – ein Marathon, der seine Spuren hinterlassen hat.

Dieses Verfahren beschreibt der Realitystar heute als "traumatisch" und vergleicht die Erfahrung sogar mit "Folter". Seit dem Rechtsstreit lebt die gemeinsame Tochter der beiden vorwiegend bei Bethenny. Wie sehr sie der jahrelange Kampf mitgenommen hat, hatte sie schon im Dezember 2025 unter Tränen im Podcast "Call Her Daddy" geschildert: "Nichts ist vergleichbar mit dem, was meine Scheidung zehn Jahre lang war. Nichts." Der Druck sei so groß gewesen, dass ihr die Haare ausfielen und sie zeitweise nicht mehr daran glaubte, die Trennung zu überstehen. Halt gab ihr damals vor allem ihr Kind.

Mit Bryn verbindet Bethenny trotz der angespannten Lage rund um Jason ein besonders enges Verhältnis. "Ich liebe sie so sehr", schwärmte die Mutter in "Friends Keep Secrets". Ihr Verhältnis bewege sich irgendwo zwischen einer klassischen Mutter-Tochter-Konstellation und einer Freundschaft. Besonders nah fühle sie sich Bryn, wenn die beiden gemeinsam etwas anschauen und dabei lachen. Manchmal seien sie aber auch "auf unterschiedlichen Wegen" unterwegs. Scherzhaft verglich die TV-Bekanntheit das Duo mit den Filmfiguren Thelma und Louise. Einen echten Neuanfang wagten Mutter und Tochter im vergangenen Jahr: 2025 zogen die beiden nach Florida, um sich dort ein stabiles Umfeld aufzubauen.

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Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel im Februar 2026

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Instagram / selenagomez Benny Blanco in London

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Backgrid Bethenny Frankel mit ihrem Partner, Silvester 2024