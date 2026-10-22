Jessie James Decker verrät ihr Abnehmgeheimnis nach Geburt

Rund zwei Jahre nach der Geburt ihres vierten Kindes Denver spricht Jessie James Decker (38) offen darüber, wie sie die rund 14 Kilogramm wieder verloren hat, die sie während der Schwangerschaft zugenommen hatte. Gegenüber der Daily Mail erklärte die Sängerin, dass frisches Gemüse und Salate eine wichtige Rolle in ihrem Speiseplan spielen. Nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes im Februar 2024 nahm sie außerdem ihr Training wieder auf. Dabei ging es ihr vor allem darum, stärker zu werden und ihren Körper zu straffen. Statt auf ein kurzfristiges Abnehmprogramm zu setzen, entschied sich die vierfache Mutter für eine langfristige Umstellung ihrer Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten. An diesen hält sie bis heute fest und konnte ihr Gewicht dadurch auch zwei Jahre später halten. Jessie hat ihre vier Kinder gemeinsam mit ihrem Ehemann Eric Decker (39), der früher als Profi in der NFL spielte.

Besonders gerne bereitet Jessie Salate in der Küche ihres Hauses in Nashville zu. Wenn es im turbulenten Familienalltag einmal schneller gehen muss, greift sie auf fertige Salatmischungen von Fresh Express zurück. Zu ihren Favoriten zählen die Sorten Asian Apple und Caesar Supreme. Über ihre Zusammenarbeit mit der Marke sprach die Sängerin bei einem Meet-and-Greet am Unternehmensstand auf der IFPA-Messe in Orlando, wo sie auch eigene Rezepte mit ihren liebsten Salatmischungen vorstellte. Dass ihr Körper nach einer Schwangerschaft Zeit zur Erholung braucht, hatte die Musikerin bereits kurz nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes betont. Sie erklärte damals, dass sie während ihrer Schwangerschaften stets deutlich zunehme und die zusätzlichen Kilos während der Stillzeit zunächst behalte. Erst danach könne ihr Körper das Gewicht wieder abbauen. Parallel dazu habe sie wieder mit dem Sport begonnen.

Jessie und Eric sind Eltern von Vivianne, Eric Jr., Forrest und Nesthäkchen Denver, der im Februar 2024 zur Welt kam. Nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes richtete die Sängerin einen Appell an andere frischgebackene Mütter und ermutigte sie, sich nicht selbst unter Druck zu setzen. "Der Druck, den wir uns selbst machen, ist nicht realistisch", schrieb sie auf Instagram. Außerdem betonte sie: "Seid freundlich zu euch selbst." Mütter sollten sich nach der Entbindung vor allem Zeit geben, um sich zu erholen. "Gebt euch selbst Zeit. Wir heilen, nachdem wir neun Monate lang einen Menschen in uns heranwachsen ließen", erklärte die 38-Jährige. Während der Stillzeit habe für sie ohnehin ihr Baby an erster Stelle gestanden, nicht das Abnehmen: "Konzentriert euch auf dieses süße neue Baby, denn darum geht es. Es bleibt noch genügend Zeit, um 'zurückzukommen', wenn es so weit ist."

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Getty Images Jessie James Decker, Sängerin

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Instagram / jessiejamesdecker Jessie James Decker mit ihrer Familie, Oktober 2026

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Getty Images Jessie James Decker beim Fund Recovery Charity-Dinner und Konzert im City Winery Nashville, 14. April 2025