Lange gewartet: Reba McEntire ist erneut Großmutter geworden

Bei Reba McEntire (71) gibt es Grund zur Freude: Ihr Sohn Shelby Blackstock und dessen Ehefrau Marissa sind zum ersten Mal Eltern geworden. Die frischgebackenen Eltern verkündeten die Geburt ihres Jungen am Mittwoch auf Instagram. Die ersten Wochen nach der Geburt hatten die frischgebackenen Eltern ganz bewusst für sich behalten, bevor sie die Nachricht mit der Öffentlichkeit teilten. Der Kleine trägt den vollständigen Namen Shelby Archer McEntire Blackstock. Damit es im Familienalltag nicht zu Verwechslungen mit seinem Vater Shelby kommt, nennen ihn seine Eltern jedoch Archie. Zu den Aufnahmen aus dem Krankenhaus, auf denen Shelby seinen Sohn beim Hautkontakt im Arm hält, schrieb er: "Nach allem, was nötig war, um hierherzukommen, dürfen wir uns endlich Mama und Papa nennen. Wir haben uns diese ersten Wochen nur für uns genommen, und es gibt keinen anderen Ort, an dem wir lieber wären."

Ganz reibungslos verlief der Start ins Leben für den Kleinen offenbar nicht. In einem weiteren Instagram-Video lag der Säugling mit einer Schlafmaske und einem Schnuller unter blauem Licht. Details zu den gesundheitlichen Umständen nannten Shelby und Marissa nicht. Sein Vater nahm es mit Humor und kommentierte die Szene mit den Worten: "Er hatte eine schwierige erste Woche, aber wenigstens hatte er den Look drauf." Dass sie Nachwuchs erwarten, hatten die Eheleute im April bekannt gegeben. Schwanger wurde Marissa nach einer zweiten künstlichen Befruchtung. Dem Familienglück war eine belastende Zeit vorausgegangen: Drei Jahre lang hatten die beiden versucht, ein Kind zu bekommen. Im Dezember hatte das Paar von einer Fehlgeburt berichtet, zuvor hatten die beiden bereits drei Jahre lang auf ein Baby gehofft. Damals fand Marissa auf Instagram hoffnungsvolle Worte über die verlorene Schwangerschaft: "Er zeigte mir, dass mein Körper das kann. Dass die Hoffnung nicht verschwunden ist", schrieb sie.

Shelby ist das einzige leibliche Kind der Sängerin. Er stammt aus ihrer Ehe mit dem Produzenten Narvel Blackstock, von dem sich Reba 2015 nach 26 Jahren trennte. Zu Narvels drei Kindern aus einer früheren Beziehung blieb Reba dennoch eng verbunden und betrachtet sie als ihre eigenen. Shelby und Marissa lernten sich übrigens über Tinder kennen – acht Jahre später gaben sie sich 2022 im Disney World Resort das Jawort. Zu Rebas Enkelkindern zählen auch River und Remington, die Kinder ihres verstorbenen Stiefsohns Brandon Blackstock (†48) und dessen Ex-Frau Kelly Clarkson (44). Brandon starb im August 2025 nach einer Melanomerkrankung. Dass sie ihre Enkel im turbulenten Familienalltag eher selten zu Gesicht bekommt, hatte die Musikerin zuvor gegenüber Pop Culture eingeräumt: "Ich bin eine unsichtbare Großmutter. Alle sind einfach so schnell unterwegs ... Ich sehe keinen von ihnen", erklärte die Schauspielerin und Sängerin damals.

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Getty Images Reba McEntire, Musikerin

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Instagram / rissablackstock Shelby Blackstock und seine Ehefrau Marissa

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Getty Images Kelly Clarkson und Reba McEntire bei den Academy of Country Music Awards