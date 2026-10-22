GZSZ-Star Iris Mareike Steen erwartet ihr allererstes Kind

Bei einem GZSZ-Star gibt es Grund zur Freude: Iris Mareike Steen (34) erwartet ihr erstes Kind. Die Schauspielerin, die seit 2010 als Lilly Seefeld in der beliebten RTL-Serie zu sehen ist, machte die süße Nachricht mit einem persönlichen Reel auf Instagram öffentlich. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Kevin startet sie nun in einen völlig neuen Lebensabschnitt – und nach wochenlangem Schweigen fällt der werdenden Mutter sichtlich ein Stein vom Herzen. Gegenüber RTL beschreibt sie, wie erleichtert sie nach dem Versteckspiel ist: "Ich bin sehr glücklich und fühle mich irgendwie auch befreit, weil es natürlich seit Wochen ein so wichtiges Thema für mich ist und mich unglaublich viel beschäftigt – das zu verheimlichen und inzwischen auch zu verstecken, fiel mir nicht leicht."

Auf ihre Lieblingsserienfigur müssen die Zuschauer vorerst nicht verzichten. Sie steht weiterhin als Lilly Seefeld vor der Kamera. Ihr wachsender Babybauch dürfte dabei künftig vor allem bei der Auswahl ihrer Kostüme eine Rolle spielen. Auch die Schauspielerin selbst nimmt die Veränderungen bei den Dreharbeiten mit Humor. "Ja, im Moment drehe ich weiterhin – nur langfristig wohl mit neuer Kleidung", scherzt sie im Gespräch mit RTL. Ganz ohne Pause wird es für die Darstellerin aber nicht gehen: Eine Auszeit vom Serienalltag ist bereits fest eingeplant. "Anfang nächsten Jahres werde ich mich dann langsam für einige Zeit verabschieden", kündigt Iris gegenüber dem Sender an. Damit wird ihre Serienfigur Anfang 2027 vorübergehend nicht mehr wie gewohnt zu sehen sein. Wie lange die Auszeit dauern wird und auf welche Weise Lilly aus der Handlung geschrieben wird, ist bisher nicht bekannt.

Iris und Kevin verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Die beiden kennen sich aus ihrer Schulzeit und sind seit Oktober 2010 ein Paar. Zu Beginn ihrer Beziehung mussten sie die Distanz zwischen Hamburg und Berlin überbrücken und führten eine Fernbeziehung. 2017 gaben sie sich zunächst bei einer standesamtlichen Trauung das Jawort. Im Juli 2018 feierten die Schauspielerin und ihr Partner ihre Liebe noch einmal in einem größeren Kreis mit Familie und Freunden. Auch sonst stehen für die Schauspielerin in den kommenden Wochen besondere Momente an: Am 6. November wird sie 35 Jahre alt. Ihren Geburtstag möchte sie bei einem Auftritt mit ihrer Band im Berliner Kulturzentrum Spirale verbringen. Auf die musikalische Feier freut sie sich schon jetzt, wie sie RTL verrät: "Den Tag mit ganz vielen wunderbaren Menschen zu verbringen und dann auch noch mit Musik, macht mich schon im Vorfeld ganz euphorisch!"

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Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, Oktober 2026

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Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, Oktober 2026

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RTL / Anna Riedel GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen