Blake Lively leidet unter Taylor Swifts Nähe zu Dakota

Für Blake Lively (39) ist es offenbar ein Schlag ins Gesicht: Ihre frühere Busenfreundin Taylor Swift (36) zeigt sich plötzlich eng verbunden mit Dakota Johnson (37). Dakota stand gerade bei ihrem Monolog für "Saturday Night Live" auf der Bühne, als Taylor unerwartet dazukam. Laut dem Journalisten Rob Shuter und seinem Newsletter Naughty But Nice hat Blake die Szene mitbekommen und fühlt sich seitdem ausgetauscht. "Blake war am Boden zerstört, als sie das sah", heißt es dort. Der Newsletter legt nach: "Taylor unterstützte Dakota nicht nur privat. Sie betrat diese Bühne und zeigte Millionen von Menschen, wie nah sie sich stehen. Blake konnte nicht anders, als sich zu fragen: Weiß Taylor genau, wie sehr mich das verletzen wird?" Die Szene machte in den sozialen Medien die Runde.

Zwischen Dakota und Blake hat die Chemie angeblich nie gestimmt. Das Verhältnis der beiden Frauen galt demnach stets als angespannt. Solange beide zu Taylors Freundeskreis gehörten, rauften sie sich nur der Sängerin zuliebe zusammen. Naughty But Nice zitiert dazu einen Insider: "Sie duldeten einander Taylor zuliebe. Es gab immer Spannungen. Deshalb fühlt es sich besonders brutal an, dass Dakota nun offenbar Blakes Platz einnimmt." Dass Taylor und Dakota heute enger zusammenstehen, ist kaum zu übersehen: Dakota spielte im Clip zu "Patient Zero" mit und nannte Taylor bei "Saturday Night Live" ihre "Therapeutin". Die Rollenverteilung hat sich damit offenbar komplett gedreht. Eine weitere Quelle relativiert die Aufregung: "Vielleicht liebt sie Dakota einfach. Blake muss akzeptieren, dass sich Taylors Leben nicht mehr um ihre Freundschaft dreht."

Seit Blake mit Justin Baldoni (42), ihrem Costar und Regisseur aus "It Ends With Us", vor Gericht streitet, ist ihr Verhältnis zu Taylor angeblich belastet. Weil die Sängerin in den öffentlich ausgetragenen Konflikt hineingezogen wurde, ging sie nach und nach deutlich auf Distanz. Dabei war die Freundschaft einst eng: Die beiden sollen täglich telefoniert haben und nannten sich gegenseitig Schwestern. Vor einer Woche wurde noch berichtet, die "Gossip Girl"-Darstellerin habe das Ende dieser Verbindung bis heute nicht verkraftet. Zwar bestehe kein Kontakt mehr, doch die vierfache Mutter beobachte Taylors Leben offenbar aufmerksam und wünsche sich eine Versöhnung.

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Imago Taylor Swift feiert ihren 34. Geburtstag in New York mit Blake Lively

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Getty Images Taylor Swift und Dakota Johnson bei den MTV Video Music Awards, September 2026

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Getty Images Taylor Swift und Blake Lively im Februar 2024 in L.A.