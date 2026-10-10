Taylor Swift mitten im Nachbarschaftszoff um Millionen-Villa

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (37) wollen es sich in Ohio gemütlich machen – doch die Pläne für die 5,35 Millionen Dollar (4.775.080 Euro) teure Villa in Bratenahl bei Cleveland sorgen für Zoff mit den Nachbarn. Wie unter anderem TMZ berichtet, möchte das Pärchen auf dem Anwesen am Eriesee für mehr Privatsphäre und Sicherheit sorgen. Geplant sind ein knapp zwei Meter hoher Zaun sowie rund 50 hohe, immergrüne Bäume. Der schwarze Aluminiumzaun wurde nach einer mehr als einstündigen Anhörung schon einstimmig genehmigt. Langjährige Anwohner äußerten jedoch deutliche Bedenken: Sie warnen vor Gefahren für Wildtiere und vor Schäden an einer gemeinsam genutzten Abwasserleitung, die rund 100 Jahre alt ist. Besonders die Bepflanzung beschäftigt die Gemeinde weiterhin. Bei einer erneuten Sitzung wurde die Begrünung vor dem Haus zwar unter Auflagen gebilligt – für die geplante Baumreihe am See muss das berühmte Paar aber einen komplett neuen Entwurf einreichen.

Nachbarin Katherine Bolton fürchtet, dass die Wurzeln der neuen Bäume in das alte Tonrohr eindringen und so Rohrbrüche oder Abwasserrückstaus auslösen könnten. Eine Sanierung der Leitung würde sie laut einem vorliegenden Angebot rund 75.000 Dollar (66.940 Euro) kosten. Anwohner Chuck Bauernschmidt kritisierte, dass auf dem Grundstück schon viel Bewuchs entfernt worden sei. Wegen der spitzen Zaunelemente warnte er davor, dass sich Rehe beim Überspringen verletzen könnten – eine Gemeindevertreterin bestätigte, dass solche Unfälle gelegentlich vorkommen. Das Team von dem Promi-Paar verweist dagegen auf zahlreiche Zugeständnisse: Der ursprünglich rund 2,44 Meter hohe Zaun wurde auf etwa 1,83 Meter reduziert, zwei Fuß weiter ins Grundstück gerückt und endet vor dem See. Zusätzliche Tore sollen den Nachbarn weiterhin Zugang ermöglichen. Laut Hausverwaltung übernahmen die Eigentümer außerdem 7.500 Dollar (6.694 Euro) für die Reparatur eines beschädigten Abschnitts der Leitung und ließen das gesamte Rohr reinigen. Projektleiter Jacob Kutz erläuterte, die geplanten Bäume stünden weiter von der Leitung entfernt als bereits vorhandene Pflanzen der Nachbarin. Die Planer erlaubten die Bäume an der Vorderseite nur mit genügend Abstand.

Travis hatte das Anwesen im März 2026 über eine mit ihm verbundene Firma erworben. Das 1895 erbaute Haus ist rund 1.950 Quadratmeter groß und verfügt über acht Schlafzimmer, elf Bäder und ein Gästehaus mit zwei Schlafzimmern. Ein früherer Ballsaal dient heute als Spielzimmer und Heimkino. Während in Ohio der Nachbarschaftszoff um Zaun und Bäume schwelt, machte vor wenigen Wochen ein ganz anderes Thema Schlagzeilen: Taylors angebliche Familienplanung. Laut Daily Mail dachte die Sängerin nicht daran, wegen eines Kinderwunsches beruflich kürzerzutreten. Zwar wollten Taylor und Travis irgendwann eine eigene Familie gründen, doch das müsse warten. Ihr Fokus habe weiterhin auf neuer Musik und ihren Fans gelegen. In dem Bericht war von der Single "Patient Zero" die Rede, außerdem von den Songs "Pink Clouding", "Babylon" und "Cleveland!" als Teil von "The Life of a Showgirl: The Encore". Ein Vertrauter wurde mit klaren Worten zitiert: "Taylor möchte Kinder haben, aber sie ist wie eine Boxerin, die den Ring nicht verlassen kann. Sie kann die Stadien nicht aufgeben."

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Getty Images Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards 2026 in Los Angeles

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens