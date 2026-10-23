Drei Frauen: Ne-Yo spricht offen über polyamore Beziehungen

Musiker Ne-Yo (47) feiert am 18. Oktober seinen 47. Geburtstag – und das nicht allein, sondern mit gleich drei Partnerinnen an seiner Seite. Cristina, Arielle Hill und Moneii führen gemeinsam mit dem Musiker eine polyamore Beziehung, die laut dem Sänger auf Ehrlichkeit und freiwilligen Entscheidungen fußt. Dass nicht jeder von dieser Konstellation begeistert ist, weiß der Künstler nur zu gut. Im Podcast "Sorry We're Cyrus" von Tish Cyrus (59) und Brandi Cyrus (39) sprach er über die teils extremen Reaktionen: "Die Welt ist wütend darüber, dass ich in einer polyamoren Beziehung bin. Es gibt Menschen, die darüber verärgert sind." Die Kritik geht offenbar über das Netz hinaus. So soll sein Lebensmodell sogar berufliche Konsequenzen haben: Einige Deals seien für ihn nicht möglich gewesen, weil potenzielle Geschäftspartner seine Lebensweise nicht unterstützen wollten.

Den Vorwurf, seine Partnerinnen würden durch das Arrangement erniedrigt, wies er im Podcast deutlich zurück: "Erniedrigend für wen? Ich belüge niemanden. Jeder ist freiwillig hier." Als Erfolgsrezept nennt Ne-Yo offene Kommunikation, seine wichtigste Regel sei dabei die kompromisslose Ehrlichkeit. Die Frauen wissen dabei von Anfang an, dass er mehrere Partnerinnen hat – wer damit nicht einverstanden ist, könne sich gegen eine Beziehung entscheiden. Nach Angaben des Musikers hätten Cristina, Arielle und Moneii von sich aus entschieden, ausschließlich mit ihm zusammen sein zu wollen und mit niemand anderem. Er habe ihnen dabei klargemacht, dass ihre Exklusivität nicht bedeute, dass er es genauso sehe. Gegenüber seinen sieben Kindern Madilyn, Mason, Shaffer, Roman, Isabella, Braiden und Brixton gehe er ebenfalls offen damit um. Sie wüssten, dass die drei Frauen seine Partnerinnen sind und zu seinem Alltag gehören.

Wie sehr er zu seinen Partnerinnen steht, hatte er im Mai gezeigt: Auf Instagram widmete er ihnen eine Liebeserklärung, beschrieb die Verbindung der vier als echt und stark und betonte, dass die Liebe, von der andere nur träumten, für sie Realität sei. Brionna Williams, die der Sänger seinen Followern im vergangenen Jahr noch als vierte Freundin vorgestellt hatte, kam in diesem Beitrag jedoch nicht mehr vor. Die aktuelle Konstellation beschränkt sich demnach auf Cristina, Arielle und Moneii. Sein heutiger Umgang mit Liebe und Partnerschaft ist dabei auch von früheren Erfahrungen geprägt. Nach der Trennung von seiner Ex-Frau Crystal Renay hatte der Musiker eingeräumt, mit seiner damaligen Unehrlichkeit Menschen verletzt zu haben.

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Getty Images Ne-Yo, Sänger, Oktober 2023

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Instagram / neyo Ne-Yo und seine vier Partnerinnen Bri, Christina, Moneii und Arielle (v.l.n.r.)

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Getty Images Sänger Ne-Yo im Februar 2024