Ne-Yo widmet seinen Partnerinnen eine Liebeserklärung

Ne-Yo (46) lebt in einer polyamoren Beziehung – und könnte nicht glücklicher sein. Jetzt widmete der Sänger seinen drei Partnerinnen Cristina, Arielle Hill und Moneii auf Instagram eine rührende Liebeserklärung. "Die meisten können von einer Liebe wie dieser nur träumen. Die meisten können sich nur vorstellen, wie es sich anfühlt, jeden Morgen lächelnd aufzuwachen, egal was der Tag bringt, das Leben zu lieben – in dem Wissen, dass das Team stark und die Liebe echt ist", schrieb er und ergänzte: "Für die meisten kann es nur eine Fantasie sein. Aber es ist unsere Realität. Und ich erkenne euch alle als die Segnungen, die ihr seid." Brionna Williams, die Ne-Yo vergangenes Jahr seinen Followern als seine vierte Freundin vorstellte, tauchte in seinem jüngsten Liebes-Post nicht auf.

Doch nicht alle teilen Ne-Yos Begeisterung für sein ungewöhnliches Beziehungsmodell. Im Podcast "Sorry We're Cyrus" von Tish (58) und Brandi Cyrus (38) erklärte er kürzlich, dass sein Arrangement auf Unverständnis und Kritik stoße. "Die Welt regt sich darüber auf, dass ich in einer polyamoren Beziehung bin. Es gibt Menschen, die darüber verärgert sind", sagte er. Sogar berufliche Konsequenzen habe er deshalb gespürt. Auf den Vorwurf, sein Modell sei erniedrigend, entgegnete er im Podcast: "Erniedrigend für wen? Ich lüge niemanden an. Jeder ist freiwillig hier." Seine wichtigste Regel sei absolute Ehrlichkeit – und er mache von Anfang an klar, was er sich von einer Beziehung erwarte. Auch seinen Kindern gegenüber sei er offen: "Hey, das ist Daddys Freundin. Und die auch, und die auch."

Ne-Yo begründet seine Ehrlichkeit mit Erfahrungen aus seiner Vergangenheit. Nach dem Ende seiner Ehe mit Crystal Renay, die ihm einst in einem öffentlichen Statement Untreue vorwarf, zog der Sänger für sich Konsequenzen. "Ich habe viele Menschen verletzt, einfach weil ich unehrlich über Dinge war, über die ich hätte ehrlich sein können", erklärte er in einer früheren Sendung auf BigBoyTV. Heute will er Beziehungen ohne Geheimnisse führen und legt seinen Partnerinnen offen, was er sich vorstellt. Abseits der Schlagzeilen zeigt sich Ne-Yo in seinem Privatleben gerne als Familienmensch, der trotz der besonderen Konstellation Wert auf Stabilität im Umfeld seiner Kinder legt und seinen Liebsten im Netz immer wieder liebevolle Worte widmet.

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Getty Images Ne-Yo, Sänger

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Instagram / neyo Ne-Yo und seine vier Partnerinnen Bri, Christina, Moneii und Arielle (v.l.n.r.)

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