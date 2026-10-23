Blond: Fans feiern Francescas Undercover-Look nach AYTO

Francesca Morgese kann endlich aufatmen: Seit ihre Beziehung zu Marwin Klute (29) offiziell ist, muss sie ihre Treffen mit ihm nicht mehr im Verborgenen planen. Auf TikTok gewährt die Realitybekanntheit ihren Followern nun einen Blick auf das Hilfsmittel, mit dem sie ihre Dates bislang unbemerkt über die Bühne gebracht hat. In einem Clip, den sie gemeinsam mit Marwin im Auto aufgenommen hat, präsentiert die Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin eine blonde Perücke mit Pony. Mit diesem Undercover-Look wollte sie offenbar verhindern, dass Fans sie an der Seite ihres neuen Partners erkennen und damit schon vor der Bekanntgabe Hinweise auf ihr Liebesglück erhalten. Inzwischen kann die Reality-TV-Bekanntheit jedoch ganz offen mit Marwin auftreten. Wie erleichtert sie darüber ist, macht Francesca in dem Beitrag ebenfalls deutlich. "Endlich vorbei, dieses Versteckspiel", schreibt sie zu dem Video auf der Plattform. Ihren Fans bietet sich damit nicht nur ein Einblick in die Zeit der Geheimhaltung, sondern auch in eine überraschende Typveränderung.

Die blonde Mähne war allerdings nicht der erste Versuch, unerkannt zu bleiben. Zunächst setzte die Reality-TV-Bekanntheit auf eine schwarze Bobperücke. Diese ähnelte ihrer echten Frisur allerdings so sehr, dass die Tarnung nicht bei allen Begegnungen funktionierte. "Musste mir eine neue Perücke kaufen, weil mich einige mit der alten erkannt haben", erklärt Francesca auf TikTok den Wechsel zum blonden Modell. Die Reaktionen auf die hellere Variante fallen durchweg positiv aus. "Können wir kurz drüber reden, wie gut ihr Blond steht?", schwärmt eine Nutzerin unter dem Clip. Weitere Kommentare lauten: "Das sieht soo gut aus!" und "Wie hübsch das aussieht". Doch nicht nur Francescas neuer Look wird gefeiert. Auch als Paar kommen Francesca und Marwin bei den Zuschauern offenbar bestens an. "Bin richtiger Fan von euch. So goldig!", heißt es etwa. Ein weiterer Fan kommentiert begeistert: "Ihr seid so süß, oh mein Gott".

Kennengelernt hatten sich die beiden bei "Are You The One – Reality Stars in Love". Während der Datingshow kamen sich die beiden näher und zwischen ihnen entwickelte sich eine Romanze. Ihre gemeinsame Zeit im Format verlief allerdings nicht durchgehend harmonisch. Neben schönen Momenten gab es auch Tiefpunkte und Tränen. Trotzdem entschieden sich Francesca und Marwin am Ende füreinander und verließen die Show Hand in Hand. Ob ihre Verbindung auch außerhalb der Dreharbeiten Bestand haben würde, durften sie zunächst jedoch nicht öffentlich verraten. Beim großen Wiedersehen machten sie schließlich öffentlich, dass ihre Verbindung auch nach den Dreharbeiten Bestand hatte und sie seit ihrer Teilnahme ein Paar sind. Damit hatte nicht nur das Rätselraten um ihren Beziehungsstatus ein Ende. Auch die heimlichen Treffen und aufwendigen Verkleidungen wurden überflüssig.

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Instagram / francibrinley Francesca Morgese in ihrem Lamborghini

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Instagram / francibrinley Marwin Klute und Francesca Morgese

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Instagram / francibrinley Marwin Klute und Francesca Morgese