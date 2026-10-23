Elordi oder Lowden? Der neue James Bond steht wohl fest

Seit Daniel Craig (58) 2021 in "Keine Zeit zu sterben" zum letzten Mal als James Bond auftrat, wird über seinen Nachfolger spekuliert. Nun könnte die Entscheidung unmittelbar bevorstehen: Laut Hollywood-Insider Jeff Sneider, der in seinem Newsletter The InSneider darüber berichtet, soll Amazon MGM die Castings für die begehrte Rolle bereits abgeschlossen haben. Unter den Schauspielern, die für den Part vorsprachen, sollen Jacob Elordi (29) und Jack Lowden (36) gewesen sein. "Was die Neuigkeiten angeht, höre ich, dass Amazon MGM das Testverfahren für James Bond abgeschlossen hat. Und obwohl ich nicht viel gehört habe, weiß ich, dass Jacob Elordi und Jack Lowden daran teilgenommen haben", schrieb Jeff im Newsletter.

Jeff hält Jacob für den aussichtsreichsten Kandidaten. Eine offizielle Entscheidung hat das Studio bislang jedoch nicht bekannt gegeben. Als Regisseur für den nächsten 007-Film ist offenbar Dune-Regisseur Denis Villeneuve (59) vorgesehen. Auch das spricht aus Sicht des Insiders für Jacob, denn Denis arbeite besonders gern mit jungen Filmstars. "Ich gehe fest davon aus, dass das Studio und Regisseur Denis Villeneuve – der seine jungen Filmstars liebt – Elordi auswählen werden, wie das Internet von Anfang an vermutet hat. Bleibt dran, denn wir könnten sehr, sehr bald Neuigkeiten über 007 erhalten", berichtete er. Neben Jacob und Jack wurden zuletzt auch Callum Turner (36), Tom Francis und Aaron Taylor-Johnson (36) als mögliche Kandidaten gehandelt. Berichten zufolge soll die ursprüngliche Auswahl fünf bis sieben oder sogar noch mehr Schauspieler umfasst haben. Produzentin Amy Pascal (68) hatte gegenüber Deadline das Jahresende als realistischen Zeitpunkt für eine Bekanntgabe genannt und betont, dass man sehr sorgfältig vorgehe. Amazon MGM wollte sich zwar nicht näher zum Casting äußern, stellte aber Informationen zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht.

Jacob machte sich vor allem durch seine Rolle als Nate Jacobs in der HBO-Serie Euphoria einen Namen. Jack bringt hingegen bereits Erfahrung mit Spionagegeschichten mit: In der Apple-TV+-Serie "Slow Horses" spielt er den MI5-Agenten River Cartwright. Die Spekulationen um James Bond scheinen im Privatleben des Schauspielers allerdings keine große Rolle zu spielen. Seine Ehefrau Saoirse Ronan (32) verriet kürzlich, dass Jack weiterhin mit den Dreharbeiten zu "Slow Horses" ausgelastet sei. Wenn die beiden nicht arbeiten, gehe es zu Hause um alltägliche Dinge wie den gemeinsamen Hund und die Frage nach dem Abendessen. Ob Jack tatsächlich als Nachfolger von Daniel infrage kommt, kommentierte Saoirse nicht näher. Sie bestätigte die kursierenden Gerüchte ebenso wenig wie sie sie zurückwies.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jacob Elordi und Jack Lowden

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Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

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Getty Images Jack Lowden und Saoirse Ronan bei den British Independent Film Awards 2024 in London