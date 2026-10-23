Olli sprach sie auf Schwangerschaft an: So reagierte Amira

Oliver Pocher (48) hat offenbar selbst das Gespräch mit seiner Ex-Frau Amira Aly (34) gesucht. Da sie ihn nicht persönlich über ihre erneute Schwangerschaft informiert hatte, sprach er sie nach eigener Aussage direkt darauf an. In der aktuellen Ausgabe seines Podcasts "Die Pochers! Live", den er zusammen mit seiner anderen Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (43) aufnimmt, schildert der Comedian Amiras Reaktion. "Das muss ich dir gar nicht sagen, ich muss dir gar nichts erzählen", habe die Moderatorin ihm geantwortet. Olli wollte das allerdings nicht einfach so stehen lassen. Im Gespräch verwies er auf die beiden gemeinsamen Söhne und betonte, dass die Veränderungen in der Familie auch die Kinder beträfen. Gerade deshalb sollten sich die Eltern seiner Ansicht nach miteinander abstimmen. Ein größeres Thema wurde die Nachricht über den Nachwuchs zwischen den beiden dennoch nicht.

Auch für die bevorstehende Entbindung bot der Moderator seine Hilfe an: Er wolle die gemeinsamen Söhne während dieser Zeit häufiger betreuen als üblich. Laut seiner Schilderung im Podcast habe Amira jedoch beschlossen, am bisherigen wöchentlichen Wechselrhythmus festzuhalten. Olli reagierte darauf mit einer kleinen Spitze: "Okay, dann alles Gute. Wenn das deine Woche ist bei der Entbindung, kannst du ja die Kinder parallel zur Schule fahren." Trotz des angespannten Gesprächs unterstrich er, dass sein Hilfsangebot weiterhin gelte – seine Ex-Frau könne sich jederzeit bei ihm melden. Dass ihn die Art der Verkündung beschäftigt, hatte er schon im Mai angedeutet. Damals nannte er es im selben Podcast "beschissen und respektlos", nicht von Amira persönlich über die Schwangerschaft erfahren zu haben.

Oliver und Amira waren verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne. Mittlerweile gehen sie getrennte Wege. Welchen Aufwand der Comedian während ihrer Beziehung für seine damalige Frau betrieb, wurde unter anderem an ihrem 30. Geburtstag deutlich. Weil Amira Weihnachten liebt, mietete er die Skihalle Neuss und ließ sie schon Ende September in ein Winterwunderland verwandeln. Für die Überraschung versammelte er zahlreiche Freunde und Verwandte. Selbst Amiras Großeltern ließ er einfliegen – zuvor hatten sie noch nie in einem Flugzeug gesessen. Für den Höhepunkt sorgte Olli schließlich persönlich: Zusammen mit dem Bruder der Moderatorin trat er im Wham!-Kostüm auf und sang "Last Christmas". Auf diesen Romantikmarathon schaut er nach eigener Aussage inzwischen mit gemischten Gefühlen zurück.

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Collage: Imago, Imago Collage: Oliver Pocher und Amira Aly

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Instagram / amiraaly Amira Aly auf ihrer Babyparty, Oktober 2026

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ActionPress / Christopher Adolph Amira und Oliver Pocher im Juni 2019 in Köln