Fans warten verzweifelt auf "Hochzeit auf den ersten Blick"

Bei den Fans von Hochzeit auf den ersten Blick wächst die Ungeduld: Sat.1 hat bislang keinen Starttermin für die 13. Staffel der Kuppelshow bekannt gegeben. Auch wann die neuen Singles erstmals aufeinandertreffen und sich vor dem Traualtar das Jawort geben, ist noch unklar. Dabei ist die ausbleibende Ankündigung durchaus ungewöhnlich. In den vergangenen Jahren startete das Format stets im Oktober – und damit genau zu dieser Jahreszeit. Entsprechend sehnsüchtig warten die Zuschauer auf Neuigkeiten zur Sendung, bei der sich fremde Menschen mithilfe von Experten verkuppeln lassen und sich erst bei ihrer Hochzeit zum ersten Mal begegnen. Warum Sat.1 mit der Bekanntgabe des Starttermins in diesem Jahr auf sich warten lässt, ist bislang nicht bekannt.

Ihren Unmut machen die Fans inzwischen vor allem in den sozialen Medien deutlich. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Show häufen sich die Nachfragen, ob und wann die 13. Staffel ausgestrahlt wird. "Warte auch schon auf den Staffelbeginn... Ende Oktober war eig. immer Startbeginn. Was ist dieses Jahr los?", fragt sich ein Nutzer in den Kommentaren. Ein anderer Zuschauer findet noch deutlichere Worte: "Langsam finde ich's echt fies. Normalerweise ist die neue Staffel doch schon angekündigt. Und hier wird sich nicht mal eindeutig dazu geäußert, ob es noch eine Staffel geben wird." Eine Absetzung der Kuppelshow ist bislang allerdings nicht bekannt. Vielmehr warten die Fans weiterhin auf eine offizielle Ankündigung mit einem konkreten Starttermin für die neue Staffel.

Auch die Liebesbilanz der vergangenen Staffel fällt inzwischen eher ernüchternd aus. Damals verließen zwei Paare das Experiment als Eheleute: Sarah und Martin sowie Lina und Daniel. Letztere haben mittlerweile jedoch ihre Trennung bekannt gegeben. Damit ist derzeit nur noch ein Paar aus der vergangenen Staffel weiterhin verheiratet. Dass es bei Sarah und Martin nach wie vor gut läuft, zeigte die Braut erst kürzlich auf Instagram. Dort feierte sie mit ihrem Mann 500 gemeinsame Tage und gewährte ihren Followern romantische Einblicke: Neben einem Blumenstrauß präsentierte sie einen herzförmigen Kuchen mit Wunderkerzen und teilte ein gemeinsames Hochzeitsfoto.

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Logo

Anzeige Anzeige

SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn

Anzeige Anzeige

Joyn Martin und Sarah im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Anzeige