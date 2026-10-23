"Ekelhafter Mann": Daymian Weiß lästert über Sommerhaus-Alex

Von einem Boxkampf gegen Alexander Molz (31) hält Daymian Weiß wenig. Am Rande des Events Fame Fighting in Essen sprach der Realitystar mit TAG24 über die Herausforderung des Sommerhaus-Kandidaten – und wurde dabei deutlich. Ein solches Duell sei für ihn schlicht eine "Lachnummer". Nach dessen Verhalten gegenüber seiner Freundin Hati Suarez betrachte er Alex nicht als würdigen Gegner. "Ich würde gerne Männer herausfordern, aber ein Mann, der seine Frau so respektlos behandelt, beleidigt, einfach ein ekelhafter Mann ist – wieso soll ich dem hier im Ring Respekt geben?", erklärte Daymian dem Portal. Vollständig ausschließen möchte er einen Kampf zwar nicht – dafür stellt er jedoch klare Bedingungen. Seine Forderung: Alex müsse "erst mal ein Mann werden und sich für alle Taten entschuldigen". Außerdem verlangte der 22-Jährige, der Realitystar solle "erst mal lernen, erwachsen zu werden".

Auslöser der scharfen Kritik sind Alex' Auftritte in der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars. Er war gemeinsam mit Hati Suarez in die Show eingezogen, doch nach zahlreichen Streitereien und Auseinandersetzungen trennte sich die 26-Jährige noch während der Dreharbeiten von ihm. Daymian hat die Ausraster vor laufender Kamera offenbar aufmerksam verfolgt – und zeigte sich wenig beeindruckt. "Echt lächerlich" seien die Szenen gewesen, erklärte er gegenüber TAG24. "Ich hoffe, es ist geschauspielert. Wenn er als Mann echt so ist, tut er mir auf jeden Fall leid", ergänzte er. Alex hatte bereits im Juni in einem Interview mit demselben Portal gesagt, dass er gerne gegen Daymian in den Ring steigen würde. Anschließend soll er laut Daymian auch Videos veröffentlicht haben. "Er hat dann auch Videos gegen mich gemacht. Ich fand's lustig. Das sind halt die Männer, die einfach Reichweite wollen", urteilte er.

Daymian selbst trat bei "Fame Fighting" äußerst kurzfristig an: Er ersetzte Fabio Knez (33), nachdem dieser die erforderliche Gewichtsklasse für das Duell gegen Max Bornmann (30) nicht einhalten konnte. Dem Realitystar blieben lediglich drei Tage zur Vorbereitung – am Ende verlor er den Kampf gegen Max durch K.o. Auch außerhalb des Boxrings sorgte Daymian zuletzt mit deutlichen Worten für Aufmerksamkeit. Nach seinem Kennenlernen mit Julia Römmelt (32) bei Are You The One – Reality Stars in Love rechnete er öffentlich mit dem Model ab und richtete sogar eine Warnung an andere Männer, die mit ihr eine Beziehung eingehen wollen. Die anfängliche Annäherung zwischen den beiden hatte sich nach den Dreharbeiten offenbar ins Gegenteil verkehrt. Daymian warf Julia vor, danach mit mehreren bekannten Männern intim geworden zu sein.

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Collage: Imago, RTL Collage: Daymian Weiß und Alex Molz

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Imago Alexander Molz bei der Premierenfeier von RTL2 "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth am 14.10.2026

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Imago Daymian Weiss bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2025 im Atlantic Hotel Essen