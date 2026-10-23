Diogo Jotas (†28) Witwe erinnert sich an die Todesnachricht

Im Sommer 2025 verstarben Liverpool-Spieler Diogo Jota (†28) und sein Bruder André Silva bei einem tragischen Autounfall. Sie fuhren in einem gemieteten Lamborghini auf einer Autobahn durch die spanische Provinz Zamora, als sie tödlich verunglückten. Die Ehefrau von Diogo, Rute Cardoso, schildert nun in der Biografie "Diogo Jota: Forever In Our Hearts" die Nacht und den Moment, als sie von dem Unfall erfuhr. Rute konnte weder ihren Mann noch dessen Bruder telefonisch erreichen und bat deshalb ihren Onkel um Hilfe. Der wählte über eine spanische Telefonnummer die Verkehrspolizei an – und Rute hörte das Gespräch über sein portugiesisches Handy mit. Dabei fiel der Satz, der alles veränderte: "Die Leichen werden weggebracht."

Offiziell bestätigt wurde ihr der Tod kurz darauf von einem spanischen Polizisten. Dessen Worte hat sie ebenfalls festgehalten: "Hiermit erkläre ich Diogo José Teixeira da Silva, geboren am 4. Dezember 1996, für tot." Die Suche nach ihrem Mann zog sich durch die ganze Nacht, nachdem einige von Rutes Nachrichten nicht mehr zugestellt wurden. Rute kontaktierte das Hotel, zu dem Diogo und André fahren wollten, sowie Andrés Freundin, ein Krankenhaus und schließlich die Polizei. Laut ihrer Uhr lief Rute in jener Nacht rund elf Kilometer auf dem Grundstück ihrer Schwester auf und ab. Als die Polizei den Tod des Sportlers schließlich bestätigte, stand sie lange nur unter Schock. "Ich sagte immer wieder zu meiner Freundin Catarina: 'Das ist ein Scherz, das kann nicht wahr sein. Es gibt keine Möglichkeit auf der Welt, dass das wahr sein kann!'", erinnert sie sich in dem Buch.

Der Tod von Diogo ist aufgrund vieler Umstände unglaublich tragisch. Diogo war erst 28 Jahre alt und ein aufstrebender Star in der Fußballwelt. Nur elf Tage vor dem Unfall hatten Diogo und Rute geheiratet. Sie kannten sich jedoch bereits seit Kindheitstagen. Die Brüder wollten in Santander eine Fähre nach Großbritannien nehmen – dem Liverpool-Profi war nach einer kleineren Lungenoperation von einem Flug abgeraten worden. Zur Saisonvorbereitung sollte er zu seinem Verein zurückkehren. Wie Rute weiter schildert, fuhr sie am Tag nach seinem Tod zum Unfallort und danach zur Leichenhalle, wo ihr das Portemonnaie und Diogos Ehering übergeben wurden.

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Instagram / rutecfcardoso14 Fußballer Diogo Jota und seine Frau Rute Cardoso im April 2025

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Instagram / rutecfcardoso14 Diogo Jota mit seiner Frau Rute und seinen drei Kindern im Mai 2025

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