Kronprinzessin Ingrid Alexandra weint beim Staatsdinner

Im königlichen Schloss in Oslo ist es am Donnerstagabend zu bewegenden Szenen gekommen. Dort fand der traditionelle Stortingsmiddag statt – das festliche Dinner für die Mitglieder des norwegischen Parlaments. Ausgerichtet wurde der Abend von König Haakon (53), der erstmals in seiner neuen Rolle als Monarch zu dem Anlass lud. Dabei wurde er von seiner Mutter Königin Sonja (89) und seiner Tochter Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) begleitet. Zunächst verlief der offizielle Anlass feierlich, doch während der Ansprache des Königs kippte die Stimmung im prunkvollen Festsaal. Haakon erinnerte in seiner Rede an seinen verstorbenen Vater König Harald (†89) und sorgte damit für große Emotionen bei seiner Familie. Besonders Ingrid Alexandra war die Trauer deutlich anzusehen. Die frischgebackene Kronprinzessin konnte ihre Tränen ebenso wenig zurückhalten wie ihre Großmutter. Auch Sonja war von den Worten ihres Sohnes sichtlich ergriffen. Der feierliche Rahmen des Abends wich für einen Moment der gemeinsamen Trauer der Königsfamilie, die den Verlust ihres Oberhaupts noch immer verarbeitet.

Vor diesem emotionalen Augenblick hatte vor allem Ingrid Alexandra mit ihrem Auftritt für Aufsehen gesorgt. Für den besonderen Abend wählte die Kronprinzessin eine lilafarbene One-Shoulder-Robe, die mit einem hohen Beinschlitz für einen glamourösen Akzent sorgte. Dazu kombinierte sie ein funkelndes Amethyst-Diadem, das zu den traditionsreichen Schmuckstücken des norwegischen Königshauses zählt. An der Seite ihres Vaters nahm Ingrid Alexandra damit sichtbar ihren neuen Platz innerhalb der norwegischen Königsfamilie ein. Auch Sonja erschien zu dem traditionsreichen Dinner und unterstützte ihren Sohn bei seinem ersten Stortingsmiddag als König. Der gemeinsame Auftritt war zugleich ein weiterer Schritt zurück in den offiziellen Alltag. Nach Haralds Tod nimmt die Königsfamilie ihre langjährigen Verpflichtungen und Zeremonien allmählich wieder auf. Trotz des feierlichen Rahmens blieb der Verlust an diesem Abend jedoch allgegenwärtig.

Mit dem Tod von Harald haben sich die Rollen innerhalb des norwegischen Königshauses grundlegend verschoben. Haakon trägt nun die Krone, während seine Tochter als Kronprinzessin an seiner Seite steht und damit die nächste Generation der Thronfolge repräsentiert. Beim ersten Stortingsmiddag des neuen Monarchen präsentierte sich die Familie über drei Generationen hinweg vereint: Sonja nahm als Witwe des verstorbenen Königs teil, Haakon führte als dessen Sohn durch den Abend und Ingrid Alexandra vertrat als Enkelin die jüngere Generation des Königshauses. Gerade diese Konstellation verlieh dem festlichen Termin eine besondere Bedeutung. Die Tränen von Sonja und Ingrid Alexandra machten deutlich, wie eng die beiden mit Harald verbunden waren. Obwohl der Abend von höfischem Protokoll und offiziellen Pflichten geprägt war, verbargen sie ihre Trauer nicht. Haakons persönliche Worte über seinen Vater rückten dadurch für einen Moment die Familie hinter ihren royalen Rollen in den Mittelpunkt. Das Staatsdinner wurde so zugleich zu einem öffentlichen Zeichen des Andenkens an den früheren Monarchen.

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danapress Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei einem Galadinner der norwegischen Königsfamilie für die Vertreter des Stortings

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danapress Kronprinzessin Ingrid Alexandra bei einem Galadinner der norwegischen Königsfamilie für die Vertreter des Stortings

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danapress Königin Sonja bei einem Galadinner der norwegischen Königsfamilie für die Vertreter des Stortings