Verkündet Tano das Liebes-Aus beim Sommerhaus-Wiedersehen?

Tano Milingi war zu Gast in Sam Dylans (35) Reality-Talkshow "Nightfever" – und musste sich dort prompt den hartnäckigen Spekulationen um sein Liebesleben stellen. In einem auf Instagram veröffentlichten Ausschnitt nahm der Gastgeber kein Blatt vor den Mund und behauptete, dass Tano und Anna Lisson kein Paar mehr seien. "Kleiner Spoiler: Beim Wiedersehen in zwei Wochen wird verkündet, dass [Anna und Tano] kein Paar mehr sind – es ist der Sommerhaus-Fluch", erklärte Sam vor laufender Kamera. Damit spielte er auf das große Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars an, das in zwei Wochen ausgestrahlt werden soll. Ob an seiner Aussage tatsächlich etwas dran ist, blieb im Gespräch allerdings offen. Eine Bestätigung von Tano selbst gab es nicht: Der Realitystar ging auf die Behauptung seines Gastgebers nicht näher ein und ließ sie unkommentiert im Raum stehen.

Sam ließ jedoch nicht locker und hakte direkt nach. "Also seid ihr nicht getrennt. Ihr seid total verliebt?", wollte er von seinem Gast wissen. Eine eindeutige Antwort blieb Tano allerdings schuldig. Stattdessen verwies er auf seine vertraglichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an "Das Sommerhaus der Stars". "Mach' mir keine Schwierigkeiten. Ich habe einen Vertrag unterschrieben", stellte er in dem Clip klar. Damit ließ Tano weder eine Bestätigung noch ein Dementi der Trennungsgerüchte verlauten. Nach eigener Aussage darf er derzeit nichts über den Ausgang der Show verraten. Sam nahm die Situation anschließend mit Humor und scherzte gegenüber den Zuschauern: "Ihr braucht nicht traurig zu sein, die sehen wir dann bei Prominent getrennt wieder."

Die Spekulationen um den Beziehungsstatus von Anna und Tano sind allerdings nicht neu. Seit der Ausstrahlung von "Das Sommerhaus der Stars" wird in der Reality-TV-Szene darüber diskutiert, ob die beiden noch ein Paar sind. Zuletzt fiel aufmerksamen Fans zudem auf, dass Anna ihrem Partner auf Instagram nicht mehr folgt. Auch dieses Detail heizte die Gerüchte um eine mögliche Trennung weiter an. Eine offizielle Stellungnahme dazu gibt es bislang allerdings nicht. Darüber hinaus wird bereits seit Längerem über eine mögliche gemeinsame Teilnahme an "Prominent getrennt" spekuliert. Bestätigt ist eine solche Teilnahme bisher jedoch nicht. Für Gesprächsstoff sorgte auch Dilara Kruse (35), die im Netz Reality-Paare kritisierte, die sich vor laufenden Kameras trennen und später wieder zusammenfinden. Obwohl sie keine Namen nannte, vermuteten einige Fans, dass ihre Aussagen auf Anna und Tano abzielen könnten.

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RTL / Lena-Luise Grellert Tano und Anna bei "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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Imago Sam Dylan bei den Reality Awards, April 2026

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RTL Tano Milingi und Anna Lisson im "Sommerhaus der Stars"