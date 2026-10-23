Rebel Wilson verkauft ihr 2,3-Mio.-Dollar-Haus in Sydney

Rebel Wilson (46) trennt sich von einem weiteren Teil ihres australischen Immobilienbesitzes: Die Schauspielerin hat ihr historisches Cottage im Sydneyer Stadtteil Birchgrove zum Verkauf angeboten. Das Haus in der Nähe der Snails Bay nutzte sie bislang als Hauptwohnsitz in Australien. Der angesetzte Richtpreis liegt laut Daily Mail bei 3,8 Millionen australischen Dollar, umgerechnet etwa 2,3 Millionen Euro. Im Jahr 2022 hatte Rebels Firma Camp Sugar das Anwesen für 2,2 Millionen Euro erworben. Würde der gewünschte Verkaufspreis erzielt, ergäbe sich gegenüber dem damaligen Kaufpreis ein Plus von rund 100.000 Euro – noch ohne Berücksichtigung möglicher Verkaufs- und Nebenkosten. Mit der Vermarktung ist jemand aus der Familie betraut: Rebels jüngere Schwester Anna Wilson übernimmt den Verkauf. Sie hatte bereits weitere Immobilien der Hollywoodschauspielerin in Australien vermittelt.

Das viktorianische Cottage wurde in den 1890er-Jahren erbaut und befindet sich auf einem etwa 274 Quadratmeter großen Grundstück. Im modernisierten Inneren liegen vier Schlafzimmer. Hohe Decken und Böden aus Kauri-Holz prägen den ursprünglichen Charakter der Immobilie. Im Obergeschoss befindet sich außerdem ein heller Rückzugsbereich, zur Ausstattung zählt auch eine Infrarotsauna. Das Anwesen liegt direkt gegenüber dem Birchgrove Oval und nur rund 300 Meter vom Ufer der Snails Bay entfernt.

Das Cottage ist nicht die einzige Immobilie, von der sich Rebel in diesem Jahr trennt. Seit einigen Monaten verkauft die Schauspielerin, die kürzlich den zweiten Hochzeitstag mit ihrer Frau feierte, mehrere Objekte in Sydney und Los Angeles. Sie selbst pendelt zwischen Los Angeles, London und Australien. Erst im vergangenen Monat wurde eine weitere Wohnung der Schauspielerin im Sydneyer Hafenviertel Balmain verkauft – zu einem nicht öffentlich bekannten Preis. Auch hier kümmerte sich ihre Schwester Anna um die Vermarktung, nachdem ein vorheriger Verkaufsversuch gescheitert war. Die Zweizimmerwohnung hatte Rebel 2018 für 1,1 Millionen Euro gekauft und zeitweise selbst genutzt, während das Cottage in Birchgrove renoviert wurde. Über rund zehn Jahre hinweg hat die Australierin ihr internationales Immobilienportfolio aufgebaut. Dessen Gesamtwert soll laut Daily Mail mehr als 12 Millionen Euro betragen.

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Imago Rebel Wilson trifft am Federal Court of Australia in Sydney ein, 22. September 2026

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Getty Images Rebel Wilson bei der Special Screening von "Girl Group" beim TIFF 2026 im Scotiabank Theatre in Toronto

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Instagram / rebelwilson Ramona Agruma und Rebel Wilson nach ihrer Hochzeit im September 2024